Navracsics Tibor azzal kezdte: reményei szerint adatokkal szolgálhat Veszprém vármegye, illetve az egész Dunántúl és az ország jövőjéről zajló beszélgetéshez. De melyek azok a tényezők, amelyek meghatározzák a jövőbeni fejlesztési irányokat? A miniszter mutatott az Acticity kivetítőjén egy táblázatot, melyből az egyes magyarországi régióknak az Európai Unió átlagához való fejlettségét lehetett kiolvasni. Azt, hogy az egyes régiók hogyan teljesítenek az európai uniós tagságunk kezdete óta az elmúlt húsz évben.

Navracsics Tibor tartotta a nyitóelőadást

Fotó: Nagy Lajos/Napló

Azt mondta, két okból tartja fontosnak ezt a táblázatot: az egyik, hogy miközben nagyon nagy területi különbségek jellemzik az országot, eltérő ütemű felzárkózási folyamat vagy fejlődési folyamat figyelhető meg. 2004 és 2010 között a legtöbb régió egyáltalán nem fejlődött, stagnált, vagy csak egy százalékpontot tudott javítani, kivéve Budapestet, amely már akkor is dinamikusan növekedett és húzott el az Európai Unió átlagától. 2010 után ez a felzárkózási folyamat bizonyos mértékben dinamizálódott, azaz van egy gyorsuló felzárkózási folyamat, amelyet a koronavírus-járvány egy kicsit visszavetett, különös tekintettel a Nyugat-Dunántúlra, de ez az egyre gyorsabb ütemű felzárkózási folyamat az Európai Unió átlagához mégis folytatódik.

A másik ok pedig az, hogy valójában két Magyarországot látunk. Navracsics Tibor szerint az egyik Magyarországot úgy hívják, hogy Budapest, és rendkívül sikeres, hiszen a 2004-es 129 százalékról 2022-ben 158 százalékra húzott el az Európai Unió átlagától. A másik Magyarországot pedig úgy hívják, hogy a Budapesten kívüli Magyarország, és azt mondhatjuk, hogy mérsékelten sikeres, hiszen itt a legfejlettebb régió, a Közép Dunántúl is mindössze az Európai Unió átlagos fejlettségének 71 százalékát éri el.

Navracsics Tibor: Budapest semmit nem tesz jelen pillanatban a Budapesten kívüli Magyarország felzárkóztatásáért

– Örülünk Budapest sikerének, és nem annyira örülünk annak, hogy a többi régió nem ennyire sikeres. De a másik következtetés az, hogy Budapest nélkül a régiók is csak korlátozott dinamikát tudnak felmutatni, és nagyon úgy tűnik, hogy Budapest semmit nem tesz jelen pillanatban a Budapesten kívüli Magyarország felzárkóztatásáért. Ezért is indítjuk el a Versenyképes járások programot január elsejétől, amely nem kis politikai ellenállást vált ki, ám csak úgy tudunk a területfejlesztésnek és a felzárkózás dinamikájának is új lendületet adni, hogyha a térségi együttműködésre helyezzük a hangsúlyt, vonatkozik ez akár Budapestre, akár a járásszékhelyekre, akár a vármegyeszékhelyekre – jelentette ki a közigazgatási és területfejlesztési miniszter.