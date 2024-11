Csővári Zsófia Réka önkormányzati képviselő mondta el mindezt a szociális munka napja alkalmából rendezett városi ünnepségen a várpalotai Thury-várban.

– A 21. század kihívásai új, egyre komplexebb problémákat állítanak elénk. A szociális munkásoknak folyamatosan alkalmazkodniuk kell az évről évre változó társadalmi, gazdasági és politikai környezethez, miközben sosem veszíthetik el a kapcsolatot a legfontosabbal: az emberi méltóság tiszteletben tartásával. Az önök munkája nemcsak technikai tudást, hanem hatalmas érzelmi intelligenciát is igényel. Mindig ott vannak, ahol a legnagyobb a szükség, és ott segítenek, ahol önök nélkül a legkevesebb esély lenne – hangsúlyozta a képviselő, aki arról is beszélt: a szociális szférában dolgozók sokszor saját komfortjukat és biztonságukat is háttérbe szorítva végzik el ezt a nemes munkát.

– A családok, a rászorulók és az elszigetelten élő emberek életét segítik, és nemcsak szakszerű támogatást, hanem olyan emberi közelséget és figyelmet is nyújtanak, amelyet megfelelően méltatni és megfizetni sem lehetséges, de mindkettőre folyamatosan törekedni kell! Városunk nevében köszönetet mondok minden egyes percért, amit a rászorulók segítésére fordítanak. Minden egyes lépésért, amit azért tettek, hogy mások életét jobbá, könnyebbé varázsolják. Az önök odaadása és áldozatos munkája nélkül a társadalom sokkal törékenyebb lenne, és világunk sokkal kevésbé lenne méltó az emberi jelzőre – tette hozzá.

A folytatásban elismerő okleveleket vehettek át az elmúlt időszakban kiemelkedő munkát végző szakemberek Campanari-Talabér Márta polgármestertől. Idén Epingerné Varga Judit szociális munkatárs, Mihaleszkóné Gupcsi Zsuzsanna gondozónő és Patonai Rita Anita szociális munkatárs fogadhatta a városvezető gratulációját.

Az ünnepség zárásaként Ács Fruzsina, a Dumaszínház humoristája adott műsort a Thury-teremben, majd fogadással zárult a program a várban.