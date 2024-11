Szűcs Attila mesteroktató kérdésünkre elmondta, hogy a Pannon Egyetem elkötelezett a környezeti fenntarthatóság iránt nemcsak a kutatásban, hanem az oktatásban is.

A gyerekek érdeklődéssel nézték a rovarhotelt

Fotó: Gyarmati László

A diákok az ökopunktúra elnevezésű játékban egy különféle hulladékfajtákkal telerakott ládában cipő nélkül mentek végig, majd válaszoltak arra a kérdésre, hogy melyik volt a legpuhább, a legkeményebb tárgy és a legkülönlegesebb érzés számukra. A rovarhotel építése során arról is beszélgettek, hogy a rovarok miért fontosak és hogyan tudjuk védeni azokat. A hulladék is lehet jó játék, ugyanis használt tojástartóból és műanyag kupakokból kiváló logikai játékot készíthetnek, a zoknival pedig többek között a célba dobást is gyakorolhatják. A digitális kultúrát is beépítették a képzésbe, a padlórobottal a térirányokat gyakorolták. Az utolsó állomáson tereket építettek fogpiszkálóból és tűzdelős játékból.

A program a Kulturális és Innovációs Minisztérium révén, a Nemzeti Kutatási-Fejlesztési és Innovációs Alapból nyújtott támogatással valósult meg.