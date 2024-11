– 2019-ben vettem át a nagy múltú Veszprém-Cserháti Társaskör Kulturális Egyesületet, amit még 2006-ban a régi, 1965 előtti cserháti történelmi iparos városrészen élő iparosok leszármazottaival, régi cserháti lakókkal alapítottak Édes Gyuláné Éva elnökletével – idézte fel Jakabné Rácz Ildikó. Váratlanul érte a megkeresés, annak ellenére, hogy több projektben is együttműködött az egyesülettel. Felidézte, 2020 januárjában ültek össze a folytatásról tárgyalni a civil szervezettel. Ötleteltek, tervezték a jövőt, ám jött a Covid, így bezárult a világ. A nagy terveket, amikkel elkezdték az egyesület új korszakát, sajnos két évre mellőzni kellett. Online vagy telefonon tartották a kapcsolatot a tagsággal. Mire újra kinyílt a világ, új közösségben kellett gondolkodniuk, ebben a Nagycsaládosok Egyesülete, a Családi Társasjáték Egyesület, az egyetemisták, Bázsa Botond önkormányzati képviselő és az Újtelepi Baráti Kör állt melléjük, akik felajánlották a segítségüket, és egy igazi 21. századi civil közösséggé kovácsolódhattak.

Jakabné Rácz Ildikó elkötelezetten, fiatalos lendülettel vezeti már öt éve a Veszprém-Cserháti Társaskör Kulturális Egyesületet

Fotó: Jákói Bernadett

Amióta ismét újra összejárnak, kültéri rendezvényeket, utazásokat tartanak a tagság érdeklődésének megfelelően. A hagyományőrzést célzó programban folytatják az elődeik által elkezdett munkát, az egykori iparos mesterek leszármazottaival – most már az unokákkal is – építik a kapcsolatot. Az Európa Kulturális Fővárosa 2023 projekt hatalmas lehetőséget jelentett az egyesület életében.

– Ez is jó lehetőség volt a tagság frissítésére, hiszen a fiatalok többsége vállalt feladatokat a projektmunkákban. Élmény volt az EKF megnyitójában részt venni, a tagság büszkén lobogtatta az egyesületi zászlót a kamerákba, így a távolban élő unokákat is üdvözölhették. Büszkék voltak, hogy a megnyitóprogramon képviselhették városukat is. Kiállításmegnyitókon, civil napokon, városi megmozdulásokon vettünk és veszünk részt – számolt be örömmel Ildikó az első közös élményeikről. Az egyesületi sálakon, kendőkön a Cserhát történelmi jelképeivel az egykori régi mesterségeket, céheket is próbálták szimbolizálni. A legfőbb céljuk a fiatalítás, az ifjabb generációk bevonása az egyesületbe, és az ő igényeiknek megfelelően igyekeznek a programjaikat is megreformálni. Kezdetben nehezebben indult el ez a folyamat, de szerencsére a közösség is elfogadta, hogy új utakon induljanak el a kor kihívásainak megfelelően. Igyekeznek olyan programokat kitalálni, amelyekre felfigyelnek az emberek. Pályázatokon vettek részt, amelyek segítségével színesíthették programjaikat. Rájöttek arra, hogy fontossá vált az, amit az idősebb generáció még át tud adni a fiatalabbaknak. – Fontosnak tartom, hogy a személyes generációs hídként működő emberi-társadalmi kapcsolatokon keresztül ismerjék meg a múltat, és együtt fedezzék fel unokák, nagyszülők annak titkait, érdekességeket, a személyes életekhez köthető emlékeket – húzta alá. Játékos formában szeretnék megismertetni a kisgyermekes családokkal a város múltjának emlékeit, például geoláda kereső játékot is terveznek, mivel a Cserhát városrészben még nem létezik ennek állomása. Szintén új ismereteket adhatnak át a cserháti sétákkal. Tervezik, hogy a kisiparos mesterségeket élőben is bemutassák a mai kor ifjúságának. Felvették a kapcsolatot M. Nagy József faszobrász mesterrel – aki a 2011-ben felavatott Iparosok emlékjelét készítette –, mert az alkotás restaurálásra szorul.