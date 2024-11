Lukas Graham 1 órája

7 Years, Love Someone, Mama Said, Share That Love és még sorolhatnánk a Lukas Graham világsikereket, amelyektől előre borítékolható a libabőr a 2025-ös Jazzpiknik pénteki napján. Szombaton a Piknik közönségkedvencei térnek vissza a színpadra, így a legendás, chicagói Earth, Wind & Fire Experience, az őrült electro-swinget pörgető osztrák Deladap formáció és a világ egyik leghíresebb soul- és R’n’B énekese, az olasz Mario Biondi is újra Paloznakra látogat.

Lukas Graham a Nagyszínpadon: nagy dobásra készül 2025-ben a Paloznaki Jazzpiknik, a fesztivál, amely a minőségi gasztronómia, a fellépők és a népszerűség tekintetében is évről-évre felülmúlja önmagát. Igaz, a titokzatosság jegyében egyelőre csak négy nevet szellőztettek meg a szervezők, de már ezek az előadók is jól mutatják a Piknik stílusbeli sokszínűségét. A pop és a soul műfajt képviselő Lukas Graham a legfiatalabb generációtól az idősebb zenefogyasztókig egyaránt nagy sikernek örvend, koncertjeikre az energikus jelenlét mellett a bensőséges zenei történetmesélés jellemző, ami egyedülálló atmoszférát teremt majd a fesztivál pénteki napján. Lukas Graham, a közel 5 milliárd Spotify streamnél járó dán szupergroup is színpadra lép a 2025-ös Paloznaki Jazzpikniken.

Fotó: jazzpiknik.hu A közönségkedvencek közül a legendás Earth, Wind & Fire Experience by Al McKay már többször bizonyított a Pikniken és jövőre is a tőlük megszokott klasszikus amerikai, funky, R’n’B vibe-okkal bűvölik el a Piknikezőket. Earth, Wind & Fire Experience by Al McKay már többször bizonyított a Pikniken

Fotó: jazzpiknik.hu Az osztrák Deladap-nak 2021-ben a Jazzpiknik egyik legemlékezetesebb fellépését köszönhettük, a magas hőfokon izzó electro-swing hangzás bizonyára jövőre sem marad el. A soul- és R’n’B műfajban megkerülhetetlen olasz szupersztár. Az osztrák Deladap-nak 2021-ben a Jazzpiknik egyik legemlékezetesebb fellépését köszönhettük

Fotó: jazzpiknik.hu Mario Biondi szintén többszörös visszatérőként része a Paloznaki Jazzpiknik varázslatnak. Mario Biondi szintén többszörös visszatérő fellépő a Jazzpikniken.

Fotó: jazzpiknik.hu A Piknik 2025-ben is nyit a zenei felfedező fiatalok felé A tavalyi nagysikerű “Színes Falak Mögött” egyetemi roadshow-nak köszönhetően a Jazzpiknik-életérzés egyre több fiatal fesztiválozót ejt rabul, így természetesen a 2025-ös Piknikre is elérhetőek lesznek a „kisfelnőtt” jegyek, amellyel a 14 és 23 év közötti fiatalok vásárolhatnak kedvezményes belépőt. Jazzpiknik élményt a fa alá! Megéri Piknik-élményben gondolkodni karácsonykor, hiszen kedvezményes elővételes jegyek, bérletek limitált számban már elérhetők a weboldalon. Már a hideg hónapokban érdemes hangolódni a nyár legsokoldalúbb fesztiváljára Lukas Graham, az Earth, Wind & Fire Experience, a Deladap és Mario Biondi dalaival. További információ, kedvezményes jegyek: https://jazzpiknik.hu

