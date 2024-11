– A csillagászat a világ megértéséről szól, ennél nemesebb célt pedig nem nagyon tudok elképzelni – vallja a pápai születésű Fröhlich Viktória, aki már gyerekkorában érdeklődött a tudományág iránt, egyike a 120 magyar csillagásznak, mára pedig több cikke is megjelent már nívós szaklapokban. A pápai csillagász célja az, hogy doktori fokozatot szerezzen és minél többet kutathasson.

Fotó: Nagy Zsuzsanna



A pápai csillagász útja a Konkoly Csillagászati Intézetig

Viktória életének már kiskorában is része volt a tudomány, hiszen családjában is megvolt egyfajta laikus érdeklődés a csillagászat iránt. Tudásvágya a középiskolában sem lankadt, a Türr István Gimnázium diákjaként Szilos Attila fizikatanár javaslatára részt vett a Csillagászati és Asztrofizikai Diákolimpián, ahol egészen az országos verseny 12. helyéig jutott. Onnantól már egyenes volt az út, az Eötvös Loránd Tudományegyetemen tanult tovább, a fizika alapképzéshez csillagász szakirányt választott, diplomamunkáját is csillagászati témából írta. Jelenleg az ELTE-n a csillagász mesterképzést végzi, a Konkoly Csillagászati Intézetben pedig egy ösztöndíjprogramnak köszönhetően Regály Zsolt témavezetésével kutatóasszisztensként dolgozik. Mint mesélte, szűk réteg az övüké, az egész országban körülbelül 120 csillagász tevékenykedik.

A nem hivatásos csillagászokat egybegyűjtő társaság nagyon motiváló közeg tud lenni

Fotó: vcse.hu



– Nem csodálom, hogy kevesen indulnak el ezen a pályán, mert ugye mi szükséges hozzá? Elsősorban fizika és matematika. És ezek a tárgyak azért az iskolában, mint tudjuk, nagyon nehezen fogják meg a diákokat. Többek között azért foglalkozom ennyit ismeretterjesztéssel, hogy igenis rácáfolhassunk arra, hogy a matematika meg a fizika unalmas, és minél több fiatalt vonzzunk be a tudományos pályára – magyarázza.

Viktória azoknak a fiataloknak, akik érdeklődést mutatnak a szakma iránt, egyetlen fontos dolgot tanácsol: legyenek szerfelett kíváncsiak és kitartóak! – Azt éreztem az elmúlt négy évben, hogy nem az számít, hogy az iskolában egy tárgyat hármasra, négyesre vagy ötösre tudok, hanem az, hogy az iskolán kívül – legyen az egy hétköznap délután, vagy éppen egy hétvége –, a kutatáson keresztül azzal foglalkozom, ami igazán érdekel, motivál, és visz előre. Ez arra motivált, hogy továbbtanuljak, és elkezdjek kutatni. Sokkal-sokkal többet kaptam a kutatástól, mint amit az egyetemtől, még annak ellenére is, hogy az egyetemnek is rengeteget köszönhetek – jegyzi meg.