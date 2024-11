Nem túlzás azt állítani, hogy valóban festői környezetben, a kastélyudvaron hódolhatnak szenvedélyüknek a korizók. A pápai jégpálya tavaly is rendkívül népszerű volt, 61 napon keresztül tartott a korcsolyaszezon, mely során közel 12 ezer vendéget fogadtak.

A pápai jégpálya december elején nyit

Fotó: Haraszti Gábor

Szórakoztató programokkal várja vendégeit a pápai jégpálya

Az Esterházy-kastély udvarán álló nyitott műjégpálya 20x40 méteres felületet biztosít az önfeledt testmozgásra. A helyszínen korcsolyaélezésre és bérlése is van lehetőség, a gyerekek számára pedig egyensúlyt segítő jégpandák állnak rendelkezésre. Poráczky Tünde, az Esterházy-kastély szakmai vezetője érdeklődésünkre elmondta, minden valószínűség szerint december elején nyitnak, fontos információ, hogy az előző szezon árain nem változtattak.

Az építési munkák megkezdődtek

Fotó: Haraszti Gábor

– Idén is csatlakozunk a Magyar Jégkorong Szövetség által életre hívott Jégpályák Éjszakájához, a január 20-ai esemény keretében országosan több mint harminc pálya várja a vendégeket. Nagy siker volt az előző szezonban a farsangi jégdiszkónk, amire több mint háromszázan érkeztek, a többségük jelmezben, ezt is szeretnénk folytatni – mondta a szakmai vezető, aki hozzátette, a pálya melletti faházakban idén is lesz büfé, melynek kínálatában forralt bor, kakaó, ropogtatni való is szerepel. Érdemes figyelni a pápai jégpálya Facebook-oldalát, ahonnan első kézből lehet a nyitásról, a nyitvatartásról, az árakról információkhoz jutni.