Néhány nappal a szerencsétlenség után is érezni lehet a füstöt azon a környéken, ahol többségében hétvégi házak és nyaralók találhatóak. A pápai lakástűz november 13-án kora este történt, egy hétvégi ház kigyulladt és teljes terjedelmében leégett.

A pápai lakástűz emberéletet követelt

Fotó: Haraszti Gábor

A Prohászka Ferenc utcai tűzben a Veszprém Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság közleménye szerint egy ember életét vesztette. A tűzeset során a hatvan négyzetméteres épület födémszerkezete beszakadt. A pápai hivatásos tűzoltók több oldalról oltották a lángokat. Az épületből egy gázpalackot kivittek, az ingatlan átvizsgálása közben a ház egyik helyiségében egy embert találtak, akinek az életét már nem lehetett megmenteni.

Ezek a tüzek néhány alapvető óvintézkedés betartásával megelőzhetők – hívja fel a figyelmet a Veszprém Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. Tipikus keletkezési ok a tűzhelyen felejtett zsiradék túlhevülése és meggyulladása, a felügyelet nélkül hagyott gyertya, mécses – ideértve az adventi, karácsonyi koszorú és fenyőfa baleseteket is –, a dohányzás, valamint a lakásfelújítások során gondatlanságból bekövetkezett események. Ha tüzet, füstöt észlelünk, azonnal értesítsük a tűzoltóságot a 112-es telefonszámon. Az eloltott tüzet is be kell jelenteni.

Az épület födémszerkezete is beszakadt

Fotó: Haraszti Gábor

A konyhában meggyulladt zsiradékot vízzel ne próbáljuk meg eloltani. A szétfröccsenő égő folyadék súlyos égési sérüléseket okoz és a tűz szétterjedését is segíti. Legegyszerűbb megoldás az égő zsiradék fedővel történő letakarása. Elektromos berendezés vízzel történő oltását megkezdeni csak a hálózatról történő leválasztás után szabad. Amennyiben nem sikerül a tüzet eloltani, azonnal hagyjuk el a lakást. A bejárati ajtót csukjuk be magunk után. Ha a lépcsőház sűrű füsttel telített, ne próbáljunk meg azon keresztül menekülni. Csukjuk be a bejárati ajtót. Füstben, rossz látási viszonyok között két emelet magasból sem sikerülhet a menekülés. A meneküléshez semmilyen esetben se használjunk normál kivitelű személyfelvonót. Gondoskodjunk a lépcsőházi szellőzés elindításáról a többi lakó biztonságos menekülésének érdekében.