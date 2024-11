Balatonalmádiban még mindig beszédtéma a 71-es főúton kialakított parkolók ügye. Több közösségimédia-csoportban is megosztották a hírt a nemrégiben felfestett parkolókról, amit több száz helybéli kommentelt és látott el érzelmi reakcióval. A vélemények jelentős része azt tükrözi, hogy az itt lakók szerint balesetveszélyes itt a parkolás, főként, ha kisgyerekek is ülnek az autóban, mások nem értik, hogyan jutnak el az autóból kiszállva a főútról a járdára, hiszen most nincs lehetőség, egyesek gyalogátkelőhelyek felfestését sürgették.

Sokak szerint növeli a balesetveszélyt a 71-es főúton történő parkolás

Fotó: Fülöp Ildikó

Parkolás a Balaton-parti főúton

Egy helybeli buszsofőr új szempontot fűzött a vitához:

„Éppen a balatonalmádi 71-es főúton kialakított párhuzamos parkolóról írt cikket olvastam, és rájöttem, hogy kimaradt valami, ami tovább növeli az útszakasz balesetveszélyességét. Buszsofőrként dolgozom a Volánbusznál, naponta többször is elhaladok a nevezett szakaszon csuklós busszal. Amikor Almádiból Fűzfő irányába haladok, az út széle olyan borzalmas állapotú, hogy a busz bal oldalával a terelővonalon kell haladnom, hogy ne rázza szét a százmilliós értékű járművet a kátyúk tömkelege. Ez eddig is nehezemre esett, hiszen nem szeretnek jobbra tartani az autósok, de most, hogy ez a parkoló fel lett festve, még közelebb fognak autózni a szembe forgalomhoz. Borítékolható, hogy baleset fog történni, csak idő kérdése, és aki ezekért a döntésekért felel, megkérdőjelezném az alkalmasságát e munkakör betöltésére" – írta internetes portálunknak a buszvezető.

A új parkolóhelyekkel kapcsolatos kérdéseinket elküldtük Balatonalmádi polgármesterének, Bercsényi Lászlónak, akitől a következő válaszokat kaptuk.

– Miért döntöttek a parkolók kialakítása mellett a 71-es főúton, és hogyan biztosítják, hogy ez valóban megoldja a parkolóhelyek hiányát Balatonalmádiban?

– Ezt a kérdést Fabó Péter fideszes képviselő tudja megválaszolni, ugyanis ő volt a város polgármestere, amikor 2024. február 29-én a képviselő-testület jóváhagyta az 5/2024. (II. 29.) számú költségvetési rendeletet.