Heil Bálint 1959-ben szerzett vegyészmérnöki oklevelet a Veszprémi Vegyipari Egyetemen. Az egyetem Szerves Kémia Tanszékén tanársegédként, adjunktusként, majd egyetemi docensként dolgozott. 1970-ben megszerezte a kémiai tudományok kandidátusa, majd a kémiai tudományok doktora címet. 1980-ban nevezték ki egyetemi tanárrá, 1986-tól 1995-ig a Szerves Kémia Tanszék tanszékvezető egyetemi tanára, 1996-tól kutató professzor, majd professor emeritus lett a friss Polinszky-díjas.

A Polinszky-díjat Porga Gyula polgármester és Abonyi János, az egyetem rektora adta át Heil Bálintnak

Fotó: Nagy Lajos/Napló

Kutatási területe a fémorganikus katalízis volt, ezen belül főként homogén katalitikus hidrogénezéssel és hidrofilmezéssel foglalkozott. Nemzetközi és hazai folyóiratokban mintegy 100 közleménye jelent meg, valamint 20 megadott szabadalom társszerzője.

Szakmai szervezetekben is több tisztséget töltött be a Polinszky-díjas Heil Bálint

A Veszprémi Vegyipari Egyetem vezetésében több éven át fontos szerepet töltött be: 1977-től 1981-ig az egyetem tudományos rektorhelyettese, majd rektora az 1981 és 1989 közötti időszakban. Szakmai szervezetekben is több tisztséget töltött be: az MTA Műszaki Kémiai Bizottsága és a Katalízis- és Fémorganikus Kémiai Munkabizottság tagja, valamint éveken át az MKE Fémorganikus Kémiai Szakcsoport elnöke volt. Az MTA VEAB titkára, majd a Nitrokémia Ellenőrző Bizottságnak a társelnöke. 1987-től 2005-ig az Európai Kémikusok Egyesülete (FECHEM) Working Party on Organometallic Chemistry bizottságában az MKE képviselője. Tagja volt az Európai Mérnökszövetség (FEANI) Magyar Nemzeti Bizottságának, valamint elnöke a Veszprémi Polgári Társaskörnek.

2024-ben Veszprém közgyűlése kimagasló tudományos munkája elismeréseként Heil Bálint részére Polinszky-díjat adományozott.