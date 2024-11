November 19.

Erzsébet napja, a hagyomány szerint el kell vetni a télálló borsót, legyen egy kis fór tavasszal a levessel kapcsolatban. Elvetem hát, mint valami kockát. Aztán gyorsan éjfél lesz. Szoboszlai már bepanenkázta a tizenegyest. A srác egyszeren zseniális és kötélből vannak az idegei. Dőltére Tökmag Jankók hiába lesnek. A magyar válogatott is hozta az elvárhatót, csendesednek is kissé a hazájuk csapata ellen szurkolók, itt jegyzem meg halkan, hogy amennyiben itthon is legyőzzük a bosnyákokat és kihúzunk még hét percet a hollandok ellen, akkor kaphattunk volna tőlük Amszterdamban akár kilencet, továbbmegyünk. Persze így is, csak másként.

Vagy két hete újraolvastam Marcus Aurelius elmélkedéseit. Hogy aztán nyilván nem véletlenül jöjjön belőlük még egy adag Francis Ford Coppola Megalopolis című, összefoglaló jellegű remekművéből. Erről majd még reggel.

November 20.

A Megalopolist ízekre szedte a kritika, ez sem véletlen. Nem értették. A stúdiók nem adtak pénzt a rendező közel félévszázados tervére, ez sem. Coppola persze privilegizált helyzetben van, megoldotta a problémát a magánvagyonából. Az Apokalipszis most és A Keresztapa-trilógia alkotójáról beszélünk. A film lenyűgöző. A harmadik évezred mozija, grandiózus, enciklopédikus mű. Tükröt tart, ahogyan a nagy ravasz, Shakespeare William annak idején. Fel is villan benne a Hamlet. Meg még ezer más. Marcus Aurelius, a hanyatlásvégi Róma, Fritz Lang Metropolisza, a Mátrix (a gyengébbek kedvéért megjelenik Laurence Fishburne), az építészet felelőssége, a kapitalizmus kritikája, az idő megállításának kérdése. A teljesség igényével, mert másként nem is nagyon érdemes. Mert minden mindennel összefügg, és megy az idő, a szekér, a karaván halad, kutyaugatás kíséretében.

Jelenet a Megalopolis című filmből

Fotó: Lionsgate

A Szárnyas fejvadász is felrémlik bennem, halványan és elmosódva, mint könnyek az esőben, a replikáns monológja, naná. Philip K. Dick, és a kérdés (nyűgös, balsorsos), álmodnak-e az androidok elektronikus bárányokkal? "Én láttam olyan dolgokat, amiket ti, emberek el sem hinnétek. Lángoló csatahajókat az Orion peremén. Gyilkos sugarakat az éjben a Tannhauser Kapunál. Mindezek a pillanatok elvesznek az időben, mint könnyek az esőben. Az idő lejárt." És persze felrepül egy fehér galamb.