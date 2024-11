A 9. Ny, 9. B és 9. C osztályok tanulói Bakonyi Borbála, az iskolai közösségi szolgálat koordinátora szervezésében interaktív IKSZ és diákönkormányzati tájékoztatókon és kreatív, önismereti és csapatépítő feladatokban vagy éppen tréning jellegű játékokban vehettek részt a nap során. A végzős diákok is átadták tapasztalataikat kezdő társaiknak a közösségi szolgálatos élményeikről.

– Az iskolai időtöltést kiegészítettük hat helyszínen végzett konkrét tevékenységekkel, hogy mindenki kipróbálhassa magát a gyakorlatban is. Az intézmények környezetének szépítésében, rendbe tételében működtünk közre, miközben egymást is jobban megismerhettük. Köszönjük a bennünket fogadó általános iskolák és óvodák közreműködését! Jó érzéssel tölt el bennünket, hogy néhány közterületet is szebbé varázsolhattunk minden várpalotai örömére – mondta el lapunknak Bakonyi Borbála.