Akkora erejű volt a dudari robbanás, hogy megemelte a ház tetejét, ahol történt. Igaz, nem dőlt össze, de lakhatatlanná vált. Hétfőn készült videónkon látszik, hogy az egyik falát meg is kellett támasztani.

Robbanás a magas-bakonyi faluban – Ebben a dudari házban történt a robbanás, aminek életveszélyes a sérültje

Fotó: Zirci Önkormányzati Tűzoltóság

Információink szerint gázrobbanás történt, a rendőrség egyelőre szűkszavú az ügyben, ami érthető. Megkeresésünkre válaszolva a Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtószolgálatától, Bartók Judit rendőr alezredestől azt a tájékoztatást kaptuk, hogy az esettel kapcsolatban közveszélyokozás miatt folyik nyomozás, és az eljárás érdekére tekintettel további információt nem közöl a hatóság.

A mentők egy ötven év körüli férfit súlyos sérülésekkel szállítottak kórházba vasárnap a robbanás helyszínéről. Információink szerint a Bakony szép falujából a kisalföldi megyeszékhelyre vitték, a győri kórház szakemberei ápolják, égési sérülések miatt került oda és állapota életveszélyes.

Robbanás a bakonyi faluban

Dudaron nem mindenki hallotta a robbanást, de sok helybeli erről beszélgetett ma, amikor kiderült, mekkora baj történt. Baumann Csaba, Dudar polgármestere fültanúja volt a tompa puffanásnak, és úgy véli, mindenkit megrázott az eset a mintegy 1700 lelkes településen. A faluvezető elmondta lapunknak, hogy ma támogatásért fordult az önkormányzathoz a ház tulajdonosa, aki nem azonos a sérülttel.

A tulajdonos a robbanás idején nem volt az ingatlanban, és ugyan jelenleg tartózkodhat rokonainál, de hosszú távon nincs hol laknia. Az épület rendbehozatalához és ügyintézéseihez is segítséget kért, ezért fordult a polgármesteri hivatalhoz. Ha nincs is életveszélyben, nagyon nagy gondot okozott neki is a robbanás.