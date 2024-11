Bodnár Istvánné Zsóka, az Ezerarcú Bónusz Nyugdíjas Klub vezetője, az Életet az éveknek mozgalom megyei aktivistája afféle „főnix”, ha jön a feladat vagy valahol megszólal a zene, még a betegágyból is kikel, megy, intézkedik, sikerre viszi az adott produkciót. Ezúttal is így volt, másként nem ment, hát ülve konferálta az Életet az éveknek IV. megyei gáláját. Zsókától tudtuk meg, hogy idén kevesebben jelentkeztek a bemutatóra, mint korábban, de a műsor összességében így is meghaladta a két órát, tehát nem kellett szünetet tartani, mindenki végig tudta élvezni az összes produkciót az Agóra Veszprém Kulturális Központ színháztermében.

Amit láttunk, hallottunk: Vadász Zsuzsa Ajkáról Aranyosi Ervin versét szavalta. A vers címe: Sohase hagyd el magad! Ez tulajdonképpen minden felnőtt ember számára a legfontosabb tanács lehet, ezt sugallta a gála valamennyi műsorszáma is. Friss haj, szép ruha, mosoly, tartás, az ünnep érzése jellemezte a fellépőket, a veszprémi Cholnoky Nyugdíjas Klub partitánccsoportját, az Ajkai Orgona Nyugdíjas Klub Melody csoportjának táncmixét, a Padragi Örömködők Szenior Tánccsoportját, a Vörösberényi Nyugdíjas Klub Színjátszó Körének táncosait, a Cholnoky Nyugdíjas Klub Gyémánt Country Tánccsoportját. Arányaiban a legtöbb fellépő ezúttal is a Bónusztól érkezett, és például tapsolhattunk olyan úrnak - Gusztinak - is, aki három táncban is jeleskedett.

A Bónusz tánccsoportja a pályázat segítségével beszerzett új formaruhában

Fotó: Aleva István

Az erősebb nem másik képviselője, Tímár Lajos tanár úr is jelen volt, mint mindig, ha csoportja szerepel. A Bónusz mellettem ülő sajtósától azt is sikerült megtudni, hogy a nyolcadik évtizedét taposó tanár úr szigorú pedagógus: egy-egy kétórás táncpróba minimum teljesítménye tízezer lépés. Ez a siker magyarázata, a szép ruháké pedig az, hogy tudnak meggyőző érvekkel, ügyesen pályázni.

Az ajkai Esély Nyugdíjas Klub Fehér Bot Fogadó című jelenetéből, az Ajkai Diabétesz Klub tagja, Preininger Sándorné szavalatából, de az egész ünnepi műsorból is az derült ki: mindenki önmagáért teheti a legtöbbet. Meg a közönségért is, tehetnénk hozzá, hiszen pillanatok alatt kialakult a kiváló hangulat. Mindannyiunk nevében mondhatta zárszóként Farkas Sándor, az Életet az éveknek mozgalom megyei elnökhelyettese értékelésként: „Mindenki nagyon jó volt!”