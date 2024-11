Hogy mi újul meg? A stadion irodaépületének földszintjén lévő öltözők nagy részét teljesen felújítják, a helyiségek új padló- és falburkolatot, szanitereket, belső nyílászárókat, illetve öltözőpadokat kapnak.

Stadion: az épület más mellett új főbejárati, valamint két oldalbejárati ajtót kap(ott)

Fotó: Horváth Gábor/Napló

Kiderült, megújul a helyiségeken belüli villamos és gépészeti hálózat is. Az érintett öltözők elavult homlokzati nyílászáróit is kicserélik. Ugyanakkor az irodaépület földszinti folyosóinak egy része tisztasági festést kap, valamint a meglévő fa falburkolat helyére mosható festék kerül. De a munkacsarnok felé vezető folyosó kopolit üvegből készült ablakait, illetve radiátorait is lecserélik. Továbbá az épület új főbejárati, valamint két oldalbejárati ajtót kap.

Stadion: november 23. a véghatáridő

A munkaterület átadása május 27-én volt, a kivitelezési munkákra 180 napja van a vállalkozónak, azaz november 23. a véghatáridő.