A szalagavató rendezvényen részt vett Egyházi Andrea, a Pápai Tankerületi Központ igazgatója, Dorner László alpolgármester, Hartmann Iván egykori igazgató és Poór Tamásné, az iskola alapítványának kuratóriumi tagja.

A szalagavató legfontosabb része a szalagtűzés

Fotó: Gyarmati László / Napló

– A mai ünnep különleges, az nemcsak a végzősök, de az egész iskola számára is jelentős mérföldkő – jelentette ki ünnepi köszöntőjében Mihályfi László igazgató. – A szalagavató nem csupán egy esemény, hanem szimbólum, amely az elmúlt éveket összegzi, és az előttünk álló új fejezet kezdete is egyben. Az ünnepek azért fontosak, mert összekötnek bennünket, új élményeket teremtenek. Ilyenkor megállunk egy pillanatra, és visszatekintünk az elmúlt időszakra. Most a gimnáziumi évek emlékei mellett a jövő lehetőségei is feltárulnak előttünk – tette hozzá.

Az ünneplőbe öltözött, szalagfeltűzésre váró diákok az elmúlt években sokat tanultak nemcsak a tankönyvekből, hanem egymástól is. Megosztották egymással a sikereket és a kudarcokat, amelyek formálták a személyiségüket, valamint felkészítették őket a felnőtt élet kihívásaira. – Mit visznek a végzősök magukkal a Bródyból? Sok tudást, folyamatosan fejlődő képességeket, és ami a legfontosabb, barátságokat. Erősen énközpontú társadalmunkban a barátság a legnagyobb kincs. A múltat nem tudjuk megváltoztatni, a jövő viszont a kezünkben van. Az élet egy nagy kaland, élvezzétek ki minden pillanatát. Soha ne feledkezzetek meg arról, hogy honnan jöttetek, és kik azok, akik mindig mellettetek álltak. Gratulálok az eddig elért eredményeitekhez, büszkék vagyunk rátok és bízunk a sikeres folytatásban – szólt az igazgató.

A szalagavatóra a táncot Ramasz László tanította be

Fotó: Gyarmati László / Napló

A szalagavató egy megismételhetetlen pillanat

Az alsóbb évfolyamok diákjai nevében a 11. osztályos Sándor Kata fogalmazta meg gondolatait. Elmondta, hogy az utolsó középiskolás év feszített tempójában egy délután megállnak, ünnepelnek, emlékeznek. A szalagavató minden diák életében egyszeri és megismételhetetlen pillanat. Az elválást szimbolizáló szalagnak van egy másik jelentése is, az összetartozás. Akik ezt viselik, tudják, hogy egy közösség részei, az osztályuké és az iskolájuké. Az út még folytatódik. Talán egy napon úgy tekintenek vissza a bródys évekre, hogy jobb nem is lehetett volna. Forduljanak szeretettel családjuk, tanáraik, barátaik felé, hiszen támogatásukkal jutottak el idáig, tette hozzá a tanuló.