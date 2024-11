Az állatvédő információi szerint a kőszegpatyi szaporítótelep is ahhoz az osztrák nőhöz köthető, aki a csöngei horrortanyáért felelős, ahonnan közel kétszáz kutyát és egyéb állatot menekítettek ki a hatóságok szerdán.

Újabb szaporítótelepre bukkantak az állatvédők, ahonnan többtucatnyi állatot kell kimenteni

Fotó: Shutterstock-információ

Újabb szaporítótelep a láthatáron

Kapin Richárd úgy tudja, a kőszegpatyi telepről is többtucatnyi állatot kell kimenteni, erre készülnek hétfőn, de olyan információk is eljutottak az állatvédőkhöz, hogy sok jószág már nem él. A Szurkolók az Állatokért Alapítvány képviselője elmondta azt is, információi szerint a szaporítótelepeket létrehozó osztrák nő kórházba került, egy grazi egészségügyi intézményben ápolják.