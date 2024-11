Smidhoffer Eszter, a könyvtár munkatársa elmondta, a halloween eredetileg ősi, kelta hagyományokra visszavezethető pogány ünnep. A halloweenhez kapcsolódó szokások Magyarországra is eljutottak, egyedül a megvalósulás, stílus változott. Itthon, s manapság már a világ más országaiban is ijesztgetős, szellemes, humoros játék formájában jelenítjük meg a halloweent. Ehhez a hullámhoz kapcsolódott idén, október végén az Eötvös Károly Könyvtár és a szellemjárás is.

A szervező könyvtárosok nyolc állomáson ügyességi, logikai és memóriajátékkal, szellemes feladatokkal várták a kalandorokat. Természetesen minden játék valamilyen formában kapcsolódott a halloween témaköréhez. A helyszíneken közösségi szolgálatos diákok várták a szellemjárókat, akik elmagyarázták az adott feladatot, s ellenőrizték a helyes megoldásokat.

A részt vevő csapatok 5 perces váltásokban indultak, körülbelül 25-30 perc alatt szabadultak ki a könyvtárból, majd zsíros kenyérrel, üdítővel, halloweeni édességekkel ünnepeltek a Zugban, ami egyben az utolsó állomás is volt. Az ügyes, bátor gyerekek még jutalmat is kaptak a sikeres teljesítményért.

A halloweeni esten számos család, baráti társaság vett részt, körülbelül 80 fő, s 20 csapat vette sikerrel a rémisztő, szellemes akadályokat. Ez az idei alkalom hagyományteremtő céllal jött létre, s ezentúl minden évben várható halloweeni szellemjárás a központi könyvtár épületében.