Közlésük szerint Szijártó László atya, főcelebráns elmondta, Szent Erzsébet a Katolikus Karitász védőszentje, évről évre az ő példájából merítenek erőt és lendületet a további munkához kollégáival.

Idén a Szent Margit-templomban tartották az Erzsébet-napi ünnepséget. Középen Szijártó László

Fotó: Veszprémi Érsekség

– Az ő életpéldája minden élethelyzetben arra hív bennünket, hogy észrevegyük a segítségre szoruló embertársainkat. Szent Erzsébet, aki éppen 800 évvel ezelőtt élt, akkor is ezt tette, amikor gazdag volt, de akkor is, amikor saját királyi örökségéből is kidobták és rászorulóvá vált. A kiszolgáltatott, nyomorúságos helyzetében viszont észrevett másokat is, és önmagát nem kímélve ápolta, gyógyította a fertőző leprásokat. De egyik másik példaképünk életáldozatából is példát meríthetünk – fogalmazott a főcelebráns, majd így folytatta:

– Isten tiszteletreméltó szolgálója, Bódi Mária Magdolna 80 évvel ezelőtt szegény családba született, de mindig felkarolta az elesetteket, gyűjtést szervezett a hadifoglyoknak, bekötözte a sebeiket a hadi sebesülteknek. Nem azon gondolkodott, hogyan meneküljön el, hanem kitartott minden nehézség, például a háború dacára is. Megtette ezt azon a napon is, amikor vértanúvá vált. Istennek legyen hála, hogy jövő év április 26-án a boldogok sorába emelhetjük Bódi Mária Magdolnát. Kérjük, Szent Erzsébet és Bódi Mária Magdolna közbenjárását, imáikat, hogy Istennek tetszően tudjuk élni az életünket.

Szijártó László megáldotta a kenyereket

Fotó: Veszprémi Érsekség

Szijártó László atya ezt követően megáldotta a Szent Erzsébet-kenyereket, amelyeket a hívek között szétosztottak. A megszentelt cipók arra emlékeztetnek, hogy a karitász, a szeretet cselekedetei mindannyiunk kötelessége. Hisz az önzetlen, a segítő, a cselekvő szeretet nyelvét mindenki megérti. Erre a segítő szeretetre adott példát Szent Erzsébet – emlékeztetett az érsekség.