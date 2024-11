November 11. a szinglik napja. Az egyedülálló emberek ezen a napon ünnepelhetik függetlenségüket, és azt, hogy az egyedüllét nem feltétlenül rossz dolog. Ez a nap arra is emlékeztet, hogy az egyedül élés nem egyenlő a magánnyal vagy a boldogtalansággal – sokan erős, független és elégedett életet élnek. A szinglik napja egy lehetőség arra, hogy a társadalom pozitívabban szemlélje az egyedülállókat, és eloszlassa a velük kapcsolatos előítéleteket. Ez az időszak arra is jó, hogy megerősítsük a társadalmi párbeszédet arról, hogy mi rejlik az egyedül élés mögött: szabadság, önállóság, de sok esetben akár kihívások is.

November 11. a szinglik napja

Fotó: Google

Szinglik napja: áldás vagy átok?

Egy előző cikkünkben bővebben kifejtettük, hogy miről szól a szinglik napja, és egyes nemzetek hogyan élik meg. Most azonban egy másik szemszögből közelítjük meg a dolgot. Rövid Irén kutatása megmutatja, hogy ma Magyarországon miképpen néz ki egy átlagos egyedülálló ember. A tanulmány a 20–39 éves korosztályra fókuszál, és rajtuk keresztül mutatja be a típusokat. A felmérés alapja a 2022-es népszámlálás. Adatai szerint egy tipikus 20–39 éves magyar szingli körülbelül 30 éves, érettségivel vagy diplomával rendelkezik. A szingli férfiak közül a legtöbben szoftverfejlesztők, míg a nőknél a leggyakoribb foglalkozások a bolti eladó és az irodai adminisztrátor. A szinglik között több férfi van, mint nő, és az arányuk az utóbbi évtizedben tovább nőtt. A szingli férfiak 34%-ának van diplomája, míg a nők között ez 50%. A foglalkozások terén a férfiaknál emelkedtek olyan munkák, mint a kamionsofőr és a gépészmérnök, míg a nőknél a bolti eladók és adminisztrátorok mellett egyre több az üzletpolitikai elemző. A szinglik száma 2011 óta emelkedett, de a férfiak aránya még inkább nőtt.

Szinglitérkép

Fotó: Rövid Irén

Mi is pontosan a szinglitérkép?

Az első magyar szinglitérkép 2017-ben készült el, de 2018-ban jelent meg először a Területi Statisztika folyóirat 3. számában Rövid Irén „Pillanatfelvétel a szinglikről – A szinglik általános és területi jellemzői a népszámlálási adatok alapján” című tanulmányában. Azt mutatja meg, hogyan alakult a 20–39 éves szinglik aránya az egyes településeken Magyarországon. A 2011-es népszámlálás adatai alapján elkészített magyar szinglitérképet a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala is nyilvántartásba vette. Az első szinglitérkép után a 2016-os mikrocenzus, azaz „kis népszámlálás” alapján született másik két újabb szinglitérkép is, amely a 20–39 és a 40–49 éves szinglik arányát ábrázolja járásonként. A legfrissebb, 2022-es népszámlálás adatai alapján Rövid Irén szociológus a 2011-es lehatárolást követve, az összehasonlíthatóságot szem előtt tartva készítette el a legújabb magyar szinglitérképet.