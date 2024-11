A csoport minden hónap első keddjén 16 órakor tartja összejövetelét a Zöld Élet Házában. Kauker Lászlóné Gertrúd elmondta, hogy a februári alakulásuk után a helyi sportegyesület épületében találkoztak, novembertől a falu központjában az önkormányzat biztosítja a helyiséget, ahol legutóbb szívpárnákat varrtak. A csoport Veszprém vármegyében elsőként, 23 fővel alakult, azóta sokan csatlakoztak hozzájuk helybeliek és a környéken élők, de van Budapestről, Dunakesziről, Szegedről, sőt Kassáról is tagjuk.

Nagy szeretettel, odaadással készülnek a szívpárnák

Fotó: Tisler Anna

Szívpárnákat varrnak a mellműtéten átesett nőknek

– Az internet korában könnyű a kapcsolattartás – tette hozzá Gertrúd, s abban a pillanatban megcsörrent a telefonja, videóhívásban a kassai csoport jelentkezett. Kölcsönösen üdvözölték egymást, bemutatták, hogy mivel foglalkoznak. Mint megtudtuk, már kölcsönösen felkeresték egymást, a jó hangulatú kirándulás azóta is gyakori téma a foglalkozásokon. Szívesen emlékeznek a bakonyszücsi rehabilitációs központban tett látogatásukra, a túrákra. Szívesen kirándulnak, járják a természetet, részt vesznek rendezvényeken, felhívják a figyelmet a megelőzés fontosságára. November 29-én a férfiaknak prosztataszűrést szerveznek, már érkeznek a jelentkezések. Tagjaik nem csupán a betegség által érintettek és családtagjaik, hanem olyanok is, akik segíteni szeretnének. Jelenleg szívpárnákat varrnak a mellműtéten átesett nők számára, amelynek használata a gyógyulás idején hasznos. A párnákat a veszprémi és más kórházaknak ajándékozzák, de ha valakinek szüksége van rá a műtét után, egyénileg is fordulhat hozzájuk.