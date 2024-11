A szőlőlopás előtt értetlenül állnak a borászok, szőlészek.

A szőlőlopás miatt sajnálkozik a füredi borász helyzetén Baloghné Király Mónika hegyközségi elnök is

Fotó: családi

Gyukli Krisztián 30 mázsa töppedt olaszrizlingjét vitték el a balatonfüredi ültetvényről. Becslése szerint ezzel hárommilliós kárt okoztak neki, mely a hozzájuk hasonló kis családi borászatoknak nagy kárt jelent. Van kötelező biztosítása az érintett területre is, de a biztosító lopás esetén nem fizet. Két éve is ellopták a szőlőjét, ezért azt tervezi, kamerákat szerel fel.

A szőlőlopást be kell jelenteni

– Tizenöt napon belül kell jelezni a lopást az illetékes hegybírónak, ezt mondta Baloghné Király Mónika, a Balatonfüred–szőlősi Hegyközség elnöke, ahol a füredi borász is tag. Erről még nincs tudomása, mert nem telt el a 15 nap. Hozzátette, a szüretről is tájékoztatást kell adniuk a borászoknak, szőlészeknek november végéig. Az elnök nem talált szavakat a történtekre. Utalt rá, az említett borászatnál az is közrejátszhatott az újabb lopásban, hogy ott értékes bioszőlőfajtákat nevelnek, amiről a borász gyakran posztol is közösségi oldalán.

A szőlőlopás megdöbbentette a badacsonyi borászt is

Varga Pétert, egy badacsonyi és egri borászat tulajdonosát mélyen megdöbbentette a füredi történet. Sajnos ilyen világot élünk, elérte a szőlészetet is az, mely más területeken már régebb óta jellemző, vélekedett. Megjegyezte, az eset az egész magyar borásztársadalmat kedvezőtlenül érintette. Arról is beszélt, hogy ekkora mennyiséget bizonyosan nem rászoruló vagy rászorultak vittek el, és egy kisebb borászatban már fel tudják dolgozni. A szőlőből feltehetően bor készül, amit a feketepiacon tudnak eladni, ugyanis minden liter bor eredetét, származási helyét igazolni kell.

Koczor Kálmánt, a Balatonvin Borlovagrend Egyesület elnök-nagymesterét nagy szomorúsággal töltötték el a történtek. Azt nem érti, hogy egy forgalmas út mentén senkinek semmi nem tűnt fel. Több borász arról beszélt, hogy szüret idején megszokott a mozgás az ültetvényeken, és nem tartják számon azt, kinél kik járkálnak. Kiemelték, ezentúl sokkal jobban kell figyelni egymás ültetvényeire.