Sótonyi Mónika alpolgármester ünnepi köszöntőjében elmondta, Palágyi Sylviát pályája nem csupán egy életút, hanem a régészet iránti mély szenvedély és kitartó elkötelezettség jelképe is. A születésnap apropóján megálmodott eseményen hangsúlyozta: az évek során megannyi ásatási terület feltárásában, tudományos munkában és közösségépítő szerepvállalásban is jeleskedett.

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

- Különösen jelentős a Balácza római villagazdaság programvezetőjeként végzett munkája, amely az ő vezetése alatt vált olyan rangos kulturális és tudományos értékké, amely az egyetemes és a magyar kultúra javát szolgálja, és amely nemzetközi színtéren is elismerést váltott ki. Szakértelme és széles látókörű munkássága számos más helyszínen is lenyomatot hagyott, mondhatjuk, hogy akár Balatonakalitól egészen Zircig. Több mint 150 tudományos közlemény szerzője vagy társszerzője, és elismert aktív résztvevője a hazai és nemzetközi konferenciáknak. Ezekkel a kiemelkedő tudományos eredményekkel olyan örökséget hagyott maga után, amely generációk számára fog iránymutatást és példát is mutatni. Meggyőződésem, hogy nélküle a mai kor Laczkó Dezső Múzeuma sem lehetne az, mint amit most a jelenben képviselni tud - fogalmazott Sótonyi Mónika.

Születésnap, méltatás

Az alpolgármester szerint fontos, hogy legyenek olyan személyiségek, olyan példaképek, akiknek a munkásságát, az életútját tisztelettel és nagyrabecsüléssel tudjuk követni, és akik a mindennapokban erőt nyújtanak és példát mutatnak nekünk, és Sylvia a városnak egy ilyen példaképe.

Pétervári-Szanyi Brigitta igazgató emlékeztettet, Palágyi Sylvia fiatalon került a veszprémi múzeumba, és neve összeforrt a megye római korának kutatásával. Halomsírok, települések, magányos szarkofág, temető, és egy idő után a főmű, mely évtizedekre lekötötte energiáit, a büszkeség, mely felett bábáskodott: a balácai villagazdaság. Ennek kapcsán lett nemcsak hazánk határain belül, hanem azon kívül is ismert szakember, rengeteg szakcikk jelzi kitartó, szorgos munkáját.