Az elkészült útszakaszt Kovács Zoltán országgyűlési képviselő is megtekintette, aki emlékeztetett, ez az útvonal nagy átmenő forgalmat bonyolít le. A tapolcafői útfelújítás előtt a képviselő a Magyar Közút Zrt. vezetőségével hasznos és konstruktív beszélgetést folytatott le.

Fekete János, Kovács Zoltán, Zsegraics Gyula és Sindler Péter közösen tekintette meg a tapolcafői útfelújítást

Fotó: Haraszti Gábor

– A rekonstrukció két helyen, a felső, illetve bejövő szakaszon valósult meg, a lakosságot és a közlekedőket zavaró kátyúkat a szakemberek kijavították – mondta el a képviselő.

– Egy hónapja még nem gondoltam volna, hogy a felújított útszakasz mellett fogunk állni – ezt már Fekete János, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Veszprém vármegyei igazgatója mondta. – 1100 tonna aszfaltot építettünk be, úgynevezett nagy felületi javítást végeztünk, ami nem teljes körű felújítást, hanem a lokális burkolathibák kijavítását jelenti. Tíz helyen mélyebben is belenyúltunk a burkolatba, alépítményt is építettünk, a többi szakaszon pedig profilmarás után négy-öt centiméter vastagságú aszfaltréteget vittünk fel. A belterület középső, hiányzó szakaszát várhatóan jövő év közepén újítjuk fel, ahhoz viszont a burkolat szélessége miatt szélesebb finisherre lesz szükség – tette hozzá az igazgató.

A tapolcafői útfelújítás régóta dédelgetett álma volt a helyieknek

A mostani beruházás másfél kilométeres útszakaszt érintett

Fotó: Haraszti Gábor

Zsegraics Gyula önkormányzati képviselő is üdvözölte a felújítást, mint mondta, amint elkészül a középső szakasz is, a csökkenő zajhatásnak köszönhetően minden tapolcafői nyugodtabban hajthatja álomra a fejét. A bejáráson Sindler Péter, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. üzemeltetési mérnöke is részt vett.