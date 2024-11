Sokan úgy gondolják, hogy a telefonok mindig „hallgatnak", de valójában a legtöbb adatgyűjtés online keresések, közösségi médiás aktivitások vagy más digitális lábnyomok alapján történik. Ezért tűnhet úgy, mintha a telefon „hallgatna", hiszen az online hirdetések nagyon célzottak lehetnek.

A telefon nem rögzíti a beszélgetésünket

A telefon nem rögzíti a beszélgetést

Készülékünk gyakran kér hozzáférést a mikrofonhoz, például hangalapú kereséshez vagy diktáláshoz. Ha egy alkalmazás megkapta ezt az engedélyt, akkor elvileg képes lehet a mikrofon használatára, bár a legtöbb esetben csak akkor, amikor aktívan használjuk az alkalmazást. Fontos, hogy csak megbízható fejlesztők alkalmazásainak adjunk hozzáférést a mikrofonhoz – hívja fel a figyelmet egy szakember, aki hozzáteszi, a telefon valójában nem rögzít, csak akkor, amikor elhangzik, hogy „Hey Siri” vagy „ Hey Google” felhívás.

Nemzetközi felmérés készült a témában

Természetesen nemzetközi felmérés is készült a témában, a Northeastern University számítástechnikai akadémikusai úgy döntöttek, hogy alaposan tanulmányozzák ezt a problémát. Több mint 17 ezer népszerű Android-alkalmazás bevonásával végeztek kísérletet annak kiderítésére, hogy valamelyikük használja-e titokban a telefon mikrofonját hangrögzítésre. Az alkalmazások között voltak a Facebookhoz tartozók, valamint több mint 8 ezer olyan alkalmazás, amely információkat küld a Facebooknak, ám a kutatók nem találtak megcáfolhatatlan bizonyítékot arra, hogy a beszélgetéseket titokban rögzítenék.

Molnár Balázs informatikus szerint jobb vigyáznunk, mert valóban lehallgatnak bennünket a gépeink.

Citromfacsaró, habverő, aprítógép – ezek mind lehallgatnak?

Akár a konyhaasztalra letett elromlott forró levegős sütő (air fryer) is „lejelentkezhet” a műszaki áruházláncnak, hogy aztán az újabb készülékek kínálatával bombázzon. Nem beszélve a laptop kijelzőjének kis kamerájáról, amely lát is.

– Minden olyan eszköz lehallgathat, információkat ad magáról, amely az internethez van csatlakoztatva. Ha távolról, telefonon indítjuk el a lakásban a fűtést, vagy telefonról irányítjuk valamelyik háztartási gépünket, erre számítanunk kell. Ma már az okosotthonok hackertámadásaira is készülni kell emiatt, hiszen az információk adathalászok kezébe is juthatnak. Belegondolni is rossz, hogy mi mindent tudhatnak meg rólunk így illetéktelenek, kezdve azzal, hogy milyen eszközeink, értékeink vannak a lakásunkban, tulajdonunkban. Ez ellen csak úgy védekezhetünk, ha az