A részvételi költségvetés bevezetésével több millió forint sorsáról dönthetnek majd a veszprémiek. Napirend előtt Adamecz Zoltán (Együtt Veszprémért) honvédségi beruházásról, lakóépületek építéséről számolt be Jutaspusztán, amivel romlik az út minősége. Porga Gyula polgármester elmondta, a honvédséggel egyeztetnek az ügyben. Ugyancsak Adamecz képviselő kérdezte azt, hogy Jutaspusztán milyen eredményeket mutat az ottani talajvízmérés. A polgármester válaszában közölte, hogy sem az egyetem, sem a Bakonykarszt nem végez méréseket az említett helyen.

Illusztráció/forrás: veszpreminfo.hu

Szintén napirend előtt Gerstmár Ferenc (Együtt Veszprémért) vetette fel, hogy lesz-e kijelölt parkolója a céges autóknak a Jutasi úti lakótelepen. Porga Gyula elmondta: a Haszkovón van önkormányzati terület, ott terveznek parkolót. Csak akkor lehet (ki)tiltás, ha alaposan megvizsgálják a feltételeket.

Több millió forint: februárban kiderül

Képviselői indítványt adott be a Magyar Kétfarkú Kutyapárt képviselője, Szücs Zoltán, aki indítványozta a részvételi költségvetés bevezetését. Ez röviden annyit tesz, hogy egy keretösszegből a lakosság ötletei alapján valósítanak meg fejlesztéseket, programokat. Porga Gyula szerint eljött az idő, hogy megpróbálja Veszprém is ennek bevezetését. Erre a februári költségvetésben nyújtják be az előterjesztést.