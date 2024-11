A program délutánján minden tökéletes volt. Az időjárás napos, kora őszi, így még a kisgyermekesek is maradtak a rendezvény végéig. A szervezők halloweeni jelmezversenyt hirdettek, amelyre családok is jelentkeztek. A kisgyermekek tök-, csontváz- vagy mesefigura-jelmezbe bújtak, a nagyobbak rémisztő jelmezt öltöttel. A tökfaragás is nagy sikert aratott. A tucatnyi tökfej közül mind egyedi volt. Nehéz dolguk akadt a zsűri tagjainak, ezért úgy döntöttek, hogy mindenki kap édességcsomagot ajándékba.

Családok is jelentkeztek a jelmezversenyre

Fotó: Gyarmati László

A legkisebbekkel daloltak, táncoltak, majd egy térkép alapján elindultak kincskereső túrára. Ha kincset nem is, de édességet mindenki talált az izgalmakkal teli keresgélés után. A téli időszámítás első napján már hamar sötétedett, így délután öt óra után már el is indultak fáklyákkal és lámpásokkal egy körre a városrészben.