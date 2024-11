Az általános iskolás korosztályt célozta meg a kezdeményezés, melyet Hipságné Cseh Tamara szorgalmazott. Az ugodi halloween létjogosultságában az önkormányzat is látott fantáziát, nem véletlenül, hiszen az esemény sok érdeklődőt vonzott, a gyerekek szüleikkel izgatottan készítették otthon a jelmezeket, hogy aztán közösen sétáljanak végig a település utcáin.

Az ugodi halloween a vártnál is nagyobb siker lett

Fotó: önkormányzat

Az ugodi halloween szervezéséből a falu apraja-nagyja kivette a részét

Csombóné Bolykó Petra közművelődési szakember elmondta, még őket is meglepte az élénk érdeklődés, közel 50 gyermek öltözött be, a szülőkkel együtt mintegy 120-an keresték fel az állomásokat, ahol édességek, üdítők várták őket.

– A közösségi háztól indult a társaság, Boros Boglárka, Gazdigné Árki Andrea, Darabont Dia, Varga-Györffy Dia és Hipságné Cseh Tamara látta vendégül a gyerekeket, aztán a Flórián térre sétáltunk, ahol Réfi-Pusztafi Éva szeretetvendégsége után játékos vetélkedő várta a jelmezes felvonulókat, volt kötélhúzás, szobor- és Adj király katonát! nevű játék is. A rendezvényt a kultúrházban diszkó zárta, amit mindenki nagyon élvezett. Az idei tapasztalatokat felhasználva tervezzük a folytatást, hiszen látszik, hogy Ugodon is egyre népszerűbb a halloween – tudtuk meg a közművelődési szakembertől, aki hozzátette, a vidám társaság között jelmezversenyt is hirdettek, amit Mészáros Luca nyert meg, második Sipos-Kiss Nóra, harmadik Hipság Luca lett.