– Három fő célt fogalmaztunk meg már az előkészítés folyamán. Az első: emeljük a helyi tömegközlekedési szolgáltatás színvonalát, a klimatizált buszok mellett modernebb utastájékoztató és jegyértékesítési eszközökkel tudjuk kiszolgálni az igényeket. A második fontos szempont az volt, hogy úgy tudjuk mindezt megvalósítani, hogy a járatok útvonalait sokkal inkább a lakossági igényekhez igazítsuk, s rugalmasabban tudjunk változtatni is, ha erre szükség van a tapasztalatok, visszajelzések alapján. Ez a gyakorlatban annyit jelent, hogy január 1-jétől minden járatunk érinti például a várpalotai vasútállomást, valamint az új Fehérvári úti bevásárlóközpontot is. A harmadik szempont pedig az, hogy mindezt olyan pénzügyi keretek között tudjuk megvalósítani, ami a város számára világos átlátható, s lehetőség szerint ne jelentsen többletköltséget a Volánbusztól igénybe vett szolgáltatásokhoz képest. A Thury Busz Kft. az önkormányzat többségi tulajdonában lévő cégként működik majd – kezdi a beszélgetést Nátrán Roland, aki Végh Zsolttal együtt vezeti 2025-től a várpalotai tömegközlekedésért felelős céget.

Nátrán Roland és Végh Zsolt, a Thury Busz Nonprofit Kft. vezetői Fotó: Szabó Péter Dániel

Ami a január 1-jétől üzembe álló buszokat illeti, már megérkezett egy 70 fős, modern autóbusz Várpalotára, ezen felül 40 fő szállítására képes, úgynevezett midibuszok közlekednek majd a városban. A járműveket közbeszerzési eljárás keretében vásárolja meg a társaság.

– Három fő útvonalon közlekednek majd a járatok. Ahogy már szó esett róla, mindegyik érinteni fogja a vasútállomást, az üzletközpontokat, de a Tési-domb, a Kálvária, Inota falu és a Készenléti-lakótelep mellett az Alsóvárost és a Loncsost is bekapcsoljuk a helyi tömegközlekedés vérkeringésébe. Lesznek olyan csomópontok, ahol a három körjárat találkozik, így az átszállási lehetőség is biztosítva lesz, de a jelenleginél sokkal fejlettebb utastájékoztatási rendszerrel is készülünk. Az írott menetrend mellett a leginkább frekventált helyen lévő buszmegállókban digitális kijelzőkön láthatják majd az utasok, hogy épp merre jár az adott járat, s pontosan mikor érkezik a megállóba. Emellett az autóbuszokon is olyan modern kijelzők lesznek, amelyeken az utazók pontosan látják majd, hogy épp merre vannak, s hova haladnak – mondja Végh Zsolt, majd hozzáteszi, rengeteg felmérést végeztek az elmúlt hónapokban, hogy a helyi igényeknek leginkább megfelelő menetrendet és járatsűrűséget állítsák össze.