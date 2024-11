Az útzáró kordonok elbontásával adta át a forgalomnak az elmúlt héten a Készenléti-lakótelepen a buszforduló és a 21-es épület között elkészült 150 méter hosszú útszakaszt Várpalota polgármestere, Campanari-Talabér Márta és Petneházy Beatrix Inota falu, a Baglyas és a Készenléti-lakótelep önkormányzati képviselője. A városvezető a helyszínen elmondta, a védelmi ipari beruházáshoz kapcsolódóan valósult meg a mintegy 90 millió forint összértékű fejlesztés, amelyet jövőre tovább folytatnak.

– A védelmi ipari beruházáshoz kapcsolódva volt lehetőségünk arra, hogy megépítsük ezt az útszakaszt, amelyet régóta vártak már a lakótelepen élők. A parkolókkal bővített útszakasz az első üteme a teljes beruházásnak. Jövőre folytatjuk a munkát. Az új út ki fog érni a hadi útig, s egészen Inota faluig meg fogjuk építeni az utat, biztonságosabbá téve így a közlekedést. Ha elkészül, a Baglyasra tartóknak sem kell áthajtaniuk a lakótelepen, hanem el tudják kerülni azt ezen a szakaszon – mondta el lapunknak Campanari-Talabér Márta polgármester.

A forgalomnak most átadott inotai útszakasz mellett Várpalotán az alsóvárosi volt gázcseretelep helyén egy új parkoló is épül, valamint megfelelő ütemben haladnak a munkálatok az Árpád utcában is, ahol a tervek szerint még karácsony előtt átadják a forgalomnak megújult útszakaszt. SZPD

Nátrán Roland, a Várpalotai Közszolgáltató Kft. ügyvezetője, Petneházy Beatrix önkormányzati képviselő és Campanari-Talabér Márta, a település polgármestere az új lakótelepi útszakaszon Fotó: Szabó Péter Dániel

