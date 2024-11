Online csalók a láthatáron! – így figyelmeztette olvasónk bakonyi ismerőseit, amikor hamis gázszámla érkezett e-mail-címére, pedig nincs is földgázszolgáltatási szerződése. Az üzenet látszólag egy közüzemi számla kinézetét utánozta és a csalás leplezéseként, a csapda fokozásaként egy újabb e-mailben próbálták rábírni a gyors utalásra a zirci nőt.

Üzenet a csalóktól – Hamis gázszámlát kapott bakonyi olvasónk. Nézzék csak meg a feladót és a válaszcímet!

Forrás: olvasó

Megkapta a hamis gázszámlát, ami a fotón látható, majd tíz perc múlva egy másik üzenet landolt postafiókjában a következő szöveggel: "Számlájának befizetése sikertelen volt, kérjük, próbálja meg újra a befizetést! Online ügyintézési felületünkön keresztül egyszerűen kiegyenlítheti számláját bankkártyájával."

Nem próbálkozott a befizetéssel, mivel nem ült éppen számítógép előtt, meg egyébként sem foglalkozott volna vele, mivel nincs a nevén földgázszerződés. Akinek van, az inkább nézze meg kétszer is, hogy honnan is jött az üzenet! – ezt javasolja. Olvasónk fotóján jól látszik, hogy a feladó e-mail-címe is gyanús, a válaszcím még inkább. Hiszen nem valószínű, hogy az igazi számlákkal foglalkozó szolgáltatók Marco vagy Antonio nevét adnák meg a postafiókjuk feltüntetésekor.

Üzenet a csalóktól – Kamuszámlákkal próbálkoznak

Az online csalás számos változatának vagyunk kitéve a digitális világban – erre számítani kell. A számlák kiegyenlítésekor erre mindenképp gondolni kell. Kamuszámlát, fizetési elmaradás miatti felszólítást kapnak gyakran bakonyi olvasóink mobiltelefonos szolgáltatóktól is, akkor is, ha nincs náluk előfizetésük.