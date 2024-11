Pixabay-illusztráció

Az elmúlt évtizedekben egyre több településen jelentek meg rókák, őzek, vaddisznók

A Balatoni Szövetség már régóta foglalkozik ezzel a kérdéssel.

– Ez már húszéves probléma. Amikor én polgármester lettem, már akkor kaptunk bejelentéseket, és azt tapasztaltuk az évtizedek alatt, hogy a vadállatok egyre beljebb jönnek a település belső részeire. Visszatekintve az elmúlt időszakra: először a külső erdő alatti részeken, utána a zártkertekben, az utóbbi években pedig már a belterületeken jelentek meg. Alsóörsön például tavaly teljesen feltúrták a temetőt, de a belső parkokat és a községháza környékét is – sorolta Hebling Zsolt.

A BSz társelnöke elmondta: ilyen és hasonló esetek az északi és a déli part több településén is történnek. Az önkormányzati egyesülés néhány évvel ezelőtt Veszprémben tartott egy nagy konferenciát, melyet aztán több településen követtek fórumok és egyeztetések arról, hogyan lehet kezelni az egész régiót érintő problémát. Az önkormányzatok e kérdésben is folyamatosan tartják egymással a kapcsolatot, és a vadásztársaságokkal, fővadásszal, hatóságokkal is folyamatos az együttműködés.

– Jöttek a hírek az északi part több településéről: Ábrahámhegyről, Balatonalmádiból, Balatonfűzfőről, Szigligetről, Révfülöpről és – ahogy említettem – Alsóörsről is, illetve a déli part nádasaiban is gyakorta feltűnnek a vadak – mondta Hebling Zsolt, aki kitért arra is, melyek a leggyakoribb vadak, az általuk okozott károk, és hogy milyen lehetőségek vannak a védekezésre.