A Nádasdy família kilenc generációja mintegy háromszáz éven át szorosan kötődött a bakonynánai uradalom településeihez: Nánához, Peréhez, Dudarhoz. A családból többen otthonra találtak ezen a vidéken, részt vettek a környék életében. Építettek majorságokat, kastélyt, vadászházat, gazdálkodtak erdőn, szántón, legelőn, munkát, megélhetést biztosítva a környékbelieknek. Országos hírű vadászterületet alakítottak ki itt, a megalapozták a vadászat hagyományait az örök szép Bakony Zirchez közeli részén. Tevékenységüknek állít emléket a Nádasdy terem – így fogalmazott az emlékszoba létrehozója, a Veszprémi Erdőgazdaság Zrt. a szándékáról. Az alsóperei konferencia-központban lévő emlékhely átadásán Ovádi Péter országgyűlési képviselő Nádasdy Borbálával, a főnemesi család tagjával együtt tekintette meg a fotókat, amelyek egyikén a grófnő édesapja, Nádasdy Pál látható, amikor első bikája elejtése után felavatják.

Vadászat eleink hagyományai szerint – Ugron Ákos Gábor, a Verga vezérigazgatója mutatja azt a fotót, amit a Nádasdy-terem emlékszoba jelképének választottak

Fotó: Rimányi Zita/Napló

A Verga vezérigazgatója, Ugron Ákos Gábor lapunknak elmondta, hogy a Nádasdy-terem emlékszoba tablóinak összeállításakor több olyan fotót használtak fel, amely Széchenyi Zsigmond hagyatékának része. Trófeák is kerültek ide, olyanok, amelyek a Nádasdy vadászatainak köszönhetőek. A bakonynánai tájház őrizte ezeket, most Alsópere konferencia-központjában tekinthetőek meg, a vadászok örömére.

– Az egyetlen vagyok a jelenlévők közül, aki itt, Perén sok mindent átélt, hiszen jórészt fiatalabbak nálam. Vannak szép emlékeim és másfélék is. Azt vallom, hogy emlékezni kell és az emlékeket el kell mesélni, mert az emlékezés az orvosság, nem a felejtés. Sok megható gondolat jut eszembe ezen a helyen, sok ember is, aki itt élt, dolgozott, az állattereléssel, az erdővel vagy mészégetéssel foglalkozott – kezdte beszédét Nádasdy Borbála, és kiderült, hogy eleinte csak húsvétkor hozták ide szülei, s akkor elvarázsolták a virágok, a természet kibontakozásának jelei. Aztán a háború után édesanyjával és testvérével költözött ide. Hét kilométert gyalogoltak az iskolába, hetet hazafelé, az erdőn keresztül. Szerette a természetet, a jó bakonyi levegőt és azt, hogy sok gyerek lakott a környékükön. Úgy mondta akkor, hogy a vadonban éltek, autó, telefon, villany nélkül. Felsőházaknak hívták azt a részt, ahol most az emlékszobát kialakították.