– Az elmúlt években is bejártak a veteményesünkbe a szarvasok, de inkább nyár végén, ősszel kezdték a pusztítást. Idén már július második felében megérkeztek és szinte mindent megesznek, olyasmit is, amit korábbi sosem. Az, hogy a céklát, a mángoldot, a kukoricát szeretik, eddig sem volt kétséges, de idén a retek és a tök sem volt tőlük biztonságban. Tulajdonképpen tökfélét augusztustól már egyáltalán nem tudtunk szedni, azt a néhány patisszont kivéve, amit éjszakára rekesszel takartunk le. Aztán a sütőtökre is rátaláltak – sorolta zirci olvasónk, Péczi Katalin. Vadkár. Nem újdonság, ez a Magas-Bakony – tehetjük hozzá. Akkor sem furcsa, ha városi kertről van szó, igaz, ötszáz méterre az erdőtől.

Vadkár a zirci veteményesben, azaz sütőtökök a vadak lakmározása után

Forrás: olvasó

Vadkár – pusztítás a veteményesben

Miután átültette az epret olvasónk, hármat abból is kirángattak, de már átültetés előtt is látszott, hogy rágcsálják a zöldjét. A fekete retket fátyolfóliával takargatta Katalin, de lecibálták róla a borítást. A fákról lerágták a leveleket, az ágakat, addig a magasságig, amíg elérték. Így került a földre egy nagy adag naspolya, még éretlenül. Korábban a zeller és a petrezselyem zöldjét sem ették, de már az is megteszi neki. A szomszédoknál az uborka, a paprika, a paradicsom, gyakorlatilag minden, amit találnak. Jól érzik magukat a kertekben.

– Tudom, tudom, korai még a naspolya szedése, de a szarvasok nem tudják. Az összes fát megcibálták, ameddig elérték, mondjuk az almának, a birsnek, a szilvának ez csak a jövő évi termését érinti. A naspolya meg talán megérik a teraszon. A zöldtrágyának vetett mustárt is elkezdték legelni – sajnálkozott olvasónk, akinek mindig sietnie kell a betakarítással, különben a szarvasok megelőzik és hoppon marad, akkora nála a pusztítás a veteményesben.

A tökféléket éjszakára rekesszel takarja le olvasónk, nála ez a megoldás vált be a szarvasok fokozódó étvágya ellen

Forrás: olvasó

Minden este benéznek a szarvasok a kertekbe

Néhány adag mángoldot szeretett volna elrakni, de az is esélytelen volt. A céklából, ami maradt, bementette, néhányat meghagytak neki a szarvasok. A karalábét korábban sikerült a gazdának és vendégeinek beosztaniuk: a vadak legelték a levelét, Kataliné vot a gumója, de már ebben se bízhat. Az őszi retek szépen fejlődött a fátyolfólia alatt, de átsétáltak rajta.