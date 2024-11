– Az Orlando énekegyüttes méltó arra, hogy a kiemelt művészeti együttesek körébe kerüljön, legutóbb 2019-ben született döntés hasonló ügyben. A meglévő hat kiemelt művészeti együttesünkkel az idei esztendő végén, december 31-én járnak le a szerződések. Ilyenkor a veszprémi közgyűlés felülvizsgálja, hogy szűkítse vagy bővítse a kiemelt művészeti együttesek körét.

Jó szívvel támogatta az Orlando énekegyüttest a veszprémi közgyűlés Fotó: Nagy Lajos/Napló

A városvezető szerint a legnagyobb öröm számunkra, hogy az Orlando énekegyüttes – amelynek tagjai jövőre ünneplik megalakulásuk 25. évfordulóját – Vikman Pál vezetésével ebbe a kiemelt körbe került. Nem véletlenül, hiszen az elmúlt több mint két évtizedben olyan minőségi eseményeket tudott megvalósítani, amellyel a kiemelt művészeti együttesek körét tudják bővíteni a jövőben.

– Jó szívvel támogattam és kértem is a képviselőtársaimat, hogy támogassák őket. Ráadásul fontos küldetésük volt az Európa Kulturális Fővárosa programsorozat évadában is, számos gyönyörű művet hallhattunk előadásukban. Nemcsak országhatáron belül teljesítenek nagyszerűen, hanem nemzetközi színtéren is öregbítik Veszprém hírnevét.

Döntöttek a városatyák a háziorvosok szerződésének felülvizsgálatáról is. Sótonyi Mónika arról beszélt a közgyűlésen, hogy a közüzemi díjakat – víz, villany, fűtés és kommunális hulladék – átvállalja a város, a munkaszerződések pedig határozatlan idejűek.

– A háziorvosainkkal meglévő szerződéseink lejártak, ezeket meghosszabbítottuk az év végéig, de ők megkereséssel éltek felénk, hogy vizsgáljuk felül a szerződések néhány pontját. Nem titok, voltak kérések, melyekben az önkormányzat támogatását kérték – avatott be a részletekbe Sótonyi Mónika.

A veszprémi közgyűlés mindkét kérésre áldását adta

Mint kiderült, a közgyűlés döntése a mindennapokban érzékelhető támogatást jelent majd a veszprémi háziorvosoknak, hiszen a rezsiköltséget 100 százalékban átvállalják tőlük. A gyógyítók részéről kérésként fogalmazódott meg: szeretnék, ha az eddig határozott időtartamra kötött szerződések határozatlan időtartamra szólnának. A város közgyűlése mindkettőre áldását adta.