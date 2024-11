Az országjárás célja az, hogy népszerűsítsék az új, gazdasági semlegességről szóló nemzeti konzultációt, arra kérik az állampolgárokat, hogy töltsék ki az íveket, ha egyetértenek a kormány és a kormánypártok céljaival, a jövedelmek növelésével, a munkáshitellel, a megfizethető lakhatással, a kis- és középvállalkozók támogatásával vagy a 13. havi nyugdíj állandósításával. Ezt hangsúlyozta a fórum előtti sajtótájékoztatón Vitályos Eszter is.

Vitályos Eszter a gazdasági akciótervről is beszélt a fórumon

Fotó: Haraszti Gábor

Vitályos Eszter szerint a jövőnk a tét

– Az elmúlt négy évben rengeteg olyan dolog történt a világban, ami miatt szükséges, hogy a hazai gazdaságpolitikán változtassunk – hívta fel a figyelmet az államtitkár. – Ez olyan gazdaságpolitikai intézkedéseket hoz magával, amelyek a 2025-ös költségvetésben már szerepelnek. A gazdaságpolitikai akciótervünk 21 pontból áll és három fő intézkedési csomagja van: a lakhatáson és a kis- és középvállalkozások megsegítésén túl a harmadik fontos eleme, hogy segítsenek az embereknek a háború által kiváltott inflációval szembeni védekezésben. Ezek kifejtve, bővebben szerepelnek a nemzeti konzultációs íveken is, és a kormánynak az a szándéka, hogy egyetértési pontokat találjon a magyar lakossággal a tekintetben, hogy ezek közül a gazdaságpolitikai intézkedések közül melyek azok, amelyek a következő időszakban is meghatározóak lesznek. Most a jövőnkről és a gyerekeink, unokáink jövőjéről kell döntenünk – fogalmazott a kormányszóvivő.