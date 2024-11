A zirci Zengő egy szép, fiatal magyar vizsla, okos tekintetű és ügyes, több rajongója is van a bakonyi kisvárosban. A másfél éves ebből nem a macskák réme lesz, mint a rajzfilmsorozatból ismert Frakkból, gazdája vadászkutyának neveli. Jandala Attila arra is megtanította, hogy a vízből kihozza az elejtett vadat, és arra is, hogy italt vigyen neki, ez is egy praktikus gyakorlat, a kutyus és a gazdi közti összehangoltságot erősíti. Erre a feladatra is csak egy kézmozdulattal lehet utasítani, megkérni Zengőt, eszes, hű vadászkutyaként rögtön veszi a jelet. Láthatják a videón, amit a gazditól kaptunk.

Jandala Attilával egyébként a zirci piacon lehet találkozni, mert zöldséget termel, árul, de a vadászat se áll tőle távol. Zengő, a kedvence pedig már több olyan vizsgát teljesített, ami a vadászebbé váláshoz szükséges. Az apróvad úgynevezett apportírozására szoktatják. Akkor viszi véghez ezt megfelelően, ha megkeresi az elejtett vadat, a legrövidebb úton a vadászhoz viszi és a korrekt átadásnak is megvan a maga módja.