Ezúttal nem a kiállított tárgyak történetét ismerhették meg, hanem Varga Andrea, a város múzeumait működtető Csingervölgy Kft. ügyvezetője tárlatvezetésével arra keresték a választ, mi lehet az oka annak, hogy egyre többször említik Ajkát kreatív városként, és kulturális értékei révén meg tudott jelenni a turizmus térképén is. A hat állomásból álló, interaktív tárlatvezetésen elhangzott, hogy a városban az ipar megteremtését követően a bányászok körében kulturális szervezetek sora alakult, amelyek a szabad­- idő aktív eltöltését szolgálták. A pezsgő kulturális élet bizonyítéka volt az olvasókör, a turisztikai szakosztály és a Zeneegylet megalakulása.

A Városi Múzeumban hétvégén bemutatott kiállítás egy részlete

Fotó: Tisler Anna



Az egykori Zeneegylet immár száz éve működik, jelenleg Ajka Városi Bányász Fúvószenekar néven.

Az ajkai üveggyár egykor a Budapest–Szombathely vasútvonalra alapozva kezdte meg működését, és hamar világhírnévre tett szert: már az 1900-as években hozták a világkiállításról az érmeket a termékei, s a későbbiekben fokozatosan álltak át a luxuscikkek gyártására.

A kreatív, jó kezű mesterek generációról generációra örökítették a tudást. A világ első kriptongyára a lehetetlen küldetés házaként vált újra ismertté. Bródy Imre ötletét mindenki őrültségnek tartotta, találmányából mégis világsiker lett. Ajka iparának egyik legjelentősebb alakja, Aschner Lipót hitt benne egyedül, az ő egykori tevékenysége segíthet most a városnak egy új brand megteremtésében. A lehetetlen küldetések sorába tartozik Molnár Gábor vadász, író tevékenysége is, aki példájával ma is sokaknak erőt adhat. A fiatalon megvakult író teljesítményét ma ismét kezdik felfedezni. A múzeumban Fekete István író és Borsos Miklós hagyatéka is különlegesnek számít.

A múltban gyökerező ipari környezetben dolgozók tevékenysége és érdeklődése hozhatott létre egy olyan kreatív közeget, ami jelentős mértékben hozzájárult ahhoz, hogy országszerte ismert művészek, zenészek, tudósok, valamint sportolók vallhassák ma is büszkén azt, hogy én is ajkai vagyok.