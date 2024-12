Csaba Gábor, a Kulturális és Innovációs Minisztérium kulturális diplomáciáért felelős helyettes államtitkára a veszprémi rendezvényen Fotó: Nagy Lajos

Idén július elsején hazánk immár második alkalommal vette át az Európai Unió Tanácsának soros elnökségét, amelyet az év végéig tölt be. Ez komoly felelősséggel és embert próbáló feladattal járt, de egyúttal kiváló lehetőséget teremtett arra is, hogy szervezett formában, ünnepi keretek között is megmutassuk, milyen értékes kulturális örökséggel gazdagította az évszázadok alatt Magyarország kontinensünket, és milyen hozzájárulásokat tettünk a csatlakozás óta eltelt 20 évben európai közösségünkhöz.

A Kulturális és Innovációs Minisztérium az elnökséghez kapcsolódóan ezért már nyáron útjára indította az 1100 éve Európában, 20 éve az unióban című kulturális programsorozatot. Ez a kezdeményezés azt célozza, hogy egy országos turné keretében a legfontosabb kultúrstratégiai intézmények bevonásával és közreműködésével közösen ünnepeljük kulturális örökségünket és hagyományainkat, és bemutassuk azokat az értékeinket, amelyekre magyarként leginkább büszkék lehetünk Európában és azon túl is.

A Csoóri-program nyertesei Veszprém Megyei Népművészeti Egyesület Szilágyi Táncegyüttes Alapítvány Ablak a Múltra Egyesület Gerence Hagyományőrző Néptáncegyüttes Veszprém-Bakony Táncegyüttes Veszprém Város Vegyeskara Egyesület

Ezután kihirdették a Csoóri Sándor Program idei pályázatának nyerteseit. A program a kulturális tárca támogatásával sikerrel mozdította elő az anyaországi magyar és nemzetiségi, valamint a határainkon túli magyar néptánc- és népzenei együttesek, táncházak, népdalkörök és tárgyalkotó népművészeti közösségek szakmai fejlődését, megerősítését. Hosszú távú stratégiai cél a lokális, regionális és nemzeti identitás megerősítése, a nemzeti közösség megszilárdítása Magyarországon és a külhoni magyarok körében.