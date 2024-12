Az adventi időszak programokban gazdag. Advent első és utolsó vasárnapján a római katolikus közösség szolgál az Agórán a gyertyagyújtásnál. A belvárosi Jézus Szíve-templomban, valamint szerdánként az ajkarendeki templomban rorátét tartanak reggel 6 órakor. Zoltán atya a helyi Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda lelki igazgatója is, így a diákokkal is készülnek az ünnepre.

Ágoston atya és Zoltán atya az adventi koszorú mellett

Fotó: Gyarmati Laszlo

A szentmisék és egyéb elfoglaltságok mellett az elcsendesedésre, a lelki felkészülésre is szánnak időt. Beszélgetnek, olvasnak, és karácsonykor egymást is megajándékozzák. 24-én már délután elkezdődnek a városrészekben a szentmisék, éjfélkor a Jézus Szíve-templomba és Tósokberénden várják a híveket. Másnap Zoltán atya Nagyvázsonyban élő családjához érkeznek ebédelni. Ágoston atya hozzátartozói Gyenesdiáson élnek, őket december végén látogatja meg az atya. A családok az ünnepek alatt saját lakóhelyükön vesznek részt a szentmisén. Szilveszter napján hálaadó misét mondanak minden városrészben. Újév napja szintén szolgálattal kezdődik. A téli szünidő hátralevő napjaiban tudnak pihenni egy keveset, majd kezdődik az új, feladatokban és remélhetőleg örömökben is gazdag új év.