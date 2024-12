A Barbara név latin eredetű, és a barba szóból származik, amelynek jelentése „szakáll”. Ez a jelentés arra utalhatott, hogy a név viselője szakállas vagy borostás volt. Azonban egyes források szerint a név görög gyökerekkel rendelkezik, és a barbarosz szóból ered, ami „idegent” vagy „nem görögöt” jelent. Ebben az esetben a név az idegenekre vagy az idegenekkel való kapcsolatra utalhat.

Fotó: agytoro.hu

A Barbara névnek a történelem során több híres viselője is volt. Az egyik legismertebb Szent Barbara, a 3. századi keresztény mártír, akit a katolikus egyház szentként tisztel. Őt gyakran egy toronnyal a kezében ábrázolják, mivel legendája szerint egy toronyban élt és imádkozott. A Barbara nevet viselő három legendás nővért is érdemes megemlíteni, akik az 1700-as évek végén Franciaországban éltek, és híresek voltak énektudásukról.

A Barbara keresztnév ma is népszerű

A Barbara név ma is széles körben elterjedt világszerte, és Magyarországon is gyakori keresztnév. A névnek több változata, becézése is létezik, például Barbi, Bára vagy Bara. Bár a név pontos jelentése és eredete a mai napig vitatott, egy dolog biztos: a Barbara név hosszú és gazdag történelemmel rendelkezik, számos híres viselője volt, és ma is népszerű választás.

Hazánk és vármegyénk is büszkélkedhet ismert Barbara nevű személyekkel, akik közül szeretnénk kiemelni Orosz Barbarát, aki színésznő és műsorvezető, 2002-ben tűnt fel először a televízióban a Pasik című sorozatban. Ezt követően szerepelt a Barátok közt és a Jóban rosszban című sorozatokban is. 2007 és 2009 között a Cool TV műsorvezetője volt, majd 2011-ben saját műsort kapott a TV2-nél Tűsarok címmel.

Orosz Barbara 1979. december 13-án született Mezőkövesden. Édesapja orvos, édesanyja tanárnő. A középiskola után Gór Nagy Mária színitanodájába jelentkezett. 2002-ben kisebb szerepet kapott a Valami Amerika című filmben, illetve az RTL Klub Pasik című sorozatában is feltűnt, ahol Zsófikát, a szomszédlányt alakította Hernádi Judit és Gálvölgyi János mellett. Később elvégezte a TV2 szerkesztő-riporter-műsorvezető kurzusát, valamint két alkalommal is megpróbálkozott a Színművészeti Egyetem felvételijével, de nem vették fel az intézménybe.