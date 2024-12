Az utóbbi években egyre többet hallani a mesterséges intelligenciáról (AI), különösen a ChatGPT-ről, amely a technológiai fejlődés egyik legizgalmasabb példája. De mi is az a ChatGPT, és hogyan válhat a mindennapjaink részévé?

ChatGP: nemcsak beszél, interneten keres, képet alkot

ChatGPT? Mi is az?

A ChatGPT egy olyan mesterséges intelligencia, amelyet arra terveztek, hogy szövegesen válaszoljon a kérdéseinkre, és részt vegyen a beszélgetésekben. Az OpenAI nevű vállalat fejleszti, és céljuk, hogy a ChatGPT egyre intelligensebbé és hasznosabbá váljon a felhasználók számára. ChatGPT bármilyen kérdést képes megválaszolni a mindennapi tanácsoktól kezdve a technikai problémák megoldásán át egészen az új termékek ajánlásáig.

Hogyan fejlődött a ChatGPT?

Az első verziói még egyszerűbbek voltak, de a legújabb változatok már sokkal intelligensebbek és pontosabbak. Ahogy az OpenAI újra és újra fejlesztette a rendszert, a ChatGPT egyre jobban értelmezte az emberek kérdéseit, és egyre természetesebb válaszokat adott. Ma már képes bonyolult beszélgetések folytatására, és sokszor úgy tűnik, mintha tényleg egy másik emberrel beszélgetnénk.

Miben jobb a legújabb ChatGPT?

Az idei évben a ChatGPT több nagy újításon is átesett, amelyek még hasznosabbá teszik. Nézzük meg ezeket az újdonságokat!

1. Emlékezet funkció

Az emlékezet funkció lehetővé teszi, hogy a ChatGPT megjegyezzen dolgokat a beszélgetésekből, ha a felhasználók ezt engedélyezik. Például, ha korábban beszélgettünk vele az érdeklődési köreinkről, akkor egy későbbi beszélgetésben visszautalhat rájuk, ezzel még személyre szabottabbá téve a válaszokat. Ez a funkció még kísérleti szakaszban van, de sokan várják, hogy általánossá váljon.

2. Képgenerálás: DALL-E integráció

A ChatGPT most már képeket is képes létrehozni! Az OpenAI egyik másik fejlesztése, a DALL-E integrálva lett a ChatGPT-be, ami azt jelenti, hogy ha megadunk egy leírást, az AI képes ezt képpé alakítani. Ha például arra kérjük, hogy készítsen egy képet egy naplementéről vagy akár egy fantáziabeli lényről, akkor azonnal előáll egy egyedi, AI által készített képpel. Az új „inpainting” funkció pedig lehetővé teszi, hogy a meglévő képeken kisebb változtatásokat is végrehajtsunk. Kérésünkre elkészítette, hogyan nézhet ki a Balaton 100 év múlva.