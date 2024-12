Erdő Péter: A vallás eligazítást ad az embernek

Egy másik témában Mindszenty közéleti szerepvállalása is szóba került. Erdő Péter feltette a kérdést: Miért foglalkoznak a katolikus püspökök, de gyakran az ortodox és más keleti egyházak püspökei is városuk, országuk, népük olyan ügyeivel, amelyek nem kimondottan vallási jellegűek? Szerinte azért, mert a világnézet, a vallás a gyakorlatban is következményekkel jár. A vallás hivatása, hogy eligazítást adjon az emberek életében. Nem elsősorban a püspök ad eligazítást a társadalomnak, hanem a vallás ad eligazítást az embernek.