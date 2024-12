Az iskola egykori osztályában 36 diák cseperedett, mióta a tanulmányaikat befejezték, húszévente találkoztak az öregdiákok.

A monostorapáti általános iskola 1964-ben végzett diákjai 60 éves osztálytalálkozón gyűltek össze a közelmúltban

Fotó: szervezők

Számukra 1956-ban kezdődött az iskola

A mostani összejövetelt Polgár Lászlóné Török Teréz és Nakovics László szervezte. Lapunknak Teri számolt be az eseményről, amely során az egykori osztályteremben találkoztak, emlékeztek a diákévekre mindazok, akik még jelen tudtak lenni. – Az emlékezés találkozója volt a mostani, hiszen a tanítóink, tanáraink már nem élnek, sőt, az osztálytársak közül is elveszítettünk 14 egykori diákot. Mindannyiukról megemlékeztünk személy szerint, sok történettel és mécseseket gyújtva. De felidéztük a nyolc tanév emlékezetes perceit, feleléseket, kirándulásokat, csínytevéseket, számonkéréseket is, ezekhez nagy segítséget nyújtottak a régi fényképek. Az első osztályból mindenki emlékezett arra a percre, amikor egy orosz katona nyitott be az osztályba, 1956 októbere volt akkor. A felső tagozatos évek idejére a hegyesdi diákok is csatlakoztak hozzánk – mondta el Polgár Lászlóné Török Teréz.

15-en jöttek össze

Az ötödik osztályos csoportkép került a tortára

Fotó: szervezők

– Hetedikben nem volt osztályfőnökünk és az intézményigazgató, Szipőcs István vett a szárnyai alá bennünket, nagyon szerettük. Sajnos ma már ő sem lehet velünk. A még élő osztálytársak közül néhányan a megromlott egészségük miatt nem találkozhattak velünk, így 15-en jöttünk össze. Mindannyian a vármegyében élünk, de a találkozó szervezéséhez, az egykori osztálytársak felkutatásához nagy segítséget nyújtott a közösségi oldal. A résztvevők egyike olyan figyelmes volt, hogy a hölgyeket virággal köszöntötte és mindenkinek készített névre szóló kitűzőt, hogy el ne felejtsük, miként szólíthatjuk egymást. Hiszen volt köztünk olyan egykori osztálytárs, akit nem ismertünk fel. A találkozás vidám perceinek hangulatát emelte a torta, amelyre az ötödik osztályos csoportképünk került. Jó hangulatban töltöttük a délutánt és reményeink szerint a következő találkozóra legfeljebb két évet kell csak várnunk – mondta Polgár Lászlóné.