Várpalota város állandó bizottságai és Inota Városrész Önkormányzó Testülete nem képviselő tagjainak eskütételével, illetve esküokmányainak aláírásával kezdődött a legutóbbi képviselő-testületi ülés Várpalotán, melynek legfontosabb napirendi pontjában egyhangúlag döntöttek a képviselők a 2025. január 1-től 2034. december 31-ig a menetrend szerinti helyi személyszállítási közszolgáltatást végző, Thury-Busz Nonprofit Kft.-vel való közszolgáltatási szerződés megkötéséről.

– A napirend vitájánál felmerültek még javaslatok és kérdések, így a decemberi képviselő-testületi ülésen visszatérünk a témára, hogy minél inkább az igényeknek megfelelő menetrenddel tudjon elindulni a szolgáltatás 2025. január 1-én – mondta el kérdésünkre Campanari-Talabér Márta polgármester.

A tanácskozáson Várpalota sportfejlesztési céljainak megvalósításával kapcsolatban három, a Gál Gyula Városi Sportcsarnok melletti telek megvásárlásáról is döntöttek a képviselők. – Aki járt arrafelé, az láthatta, hogy különböző munkálatok zajlanak a Várpalotai Közszolgáltató tulajdonában lévő területen. Itt szeretnénk majd a jövőben többek között egy új jégcsarnokot megépíteni a társasági adó segítségével, ennek érdekében döntöttünk ezeknek a területeknek a megvásárlásáról – tette hozzá a városvezető.

A Thury-Busz Kft. vezetői, Nátrán Roland és Végh Zsolt válaszoltak a képviselők kérdéseire a tanácskozáson

A Várpalotai Védelmi Ipari Park Komplexum fejlesztésével kapcsolatban egy a műszaki ellenőri feladatokat ellátó önkormányzati tulajdonú cég megalapításáról is szavaztak a városatyák az ülésen. A napirend tárgyalásánál a beruházás kapcsán közreműködő szervezetként érintett Várpalotai Közszolgáltató Kft. ügyvezetője, Nátrán Roland elmondta, eddig az általuk megvalósított projektelemeken túl 2025 első negyedévében egymással párhuzamosan egyenként is jelentős, a védelmi ipari beruházáshoz köthető nagy értékű fejlesztés fog még elindulni. Ilyen lesz többek között annak a szilárd burkolatú útnak a megépítése, ami a Készenléti-lakótelepet és Inota falut köti össze, illetve csatlakozik a 8-as főút felett megépült körforgalomhoz. Emellett kiépül a távhővezeték a védelmi ipari beruházáshoz, közművesítik a Munkácsi utcát, munkásszállót építenek, valamint elkezdődik a Faller középiskola új épületének megépítése is az Alsóvárosban.