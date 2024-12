Hanselt hatéves korában maga alá temette egy betonfal, és olyan súlyos sérüléseket szenvedett a bal karja, hogy amputálni kellett. A több mint féléves rehabilitáció alatt úgy döntött, sportolni fog, kosárlabdázó lesz.

Hansel Enmanuel kosárlabdázó a profi karrier küszöbén áll

Fotó: elmundo.es

Éveken keresztül edzett, gyakorolt, nemhiába, hiszen felfigyeltek tehetségére, egyre egyértelműbb volt, egy karral is helye van a legjobbak között. S hol tart most, másfél évtizeddel a szerencsétlenség után? Hansel jelenleg az amerikai egyetemi bajnokság legmagasabban jegyzett ligájában, D1-es szinten játszik, átlagban 22 percet meccsenként. Mindezt egy karral! Az ő motiváló példája is jól mutatja, hogy az emberi kitartás, elszántság és kreativitás képes legyőzni a látszólagos akadályokat.