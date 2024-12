Hivatalosan szerdán 16 órakor kezdődik Pápán a 2024-2025-ös korcsolyaszezon. A pápai jégpálya az Esterházy-kastély udvarán 800 négyzetméteren nyitja meg kapuit.

A pápai jégpálya az ország egyik legszebbje

Fotó: Facebook/pápai jégpálya

Elkészült a pápai jégpálya

Tavaly a Vidéki élet című magazin beválasztotta a tíz legimpozánsabb jégpályahelyszín közé a pápait, hiszen mint írták, a kastélypark igazán lélegzetelállító látványt biztosít. A 2024–2025-ös téli szezonban szerte az országban csaknem száz kisebb-nagyobb, ingyenes és fizetős korcsolyapálya várja a mozogni vágyókat – írta a Hol mozogj szabadidős oldal.

Mint megírtuk, a pápai jégpálya a tavalyi idényben is rendkívül népszerű volt, 61 napon keresztül tartott a korcsolyaszezon, mely során közel 12 ezer vendéget fogadtak. December 4. és 20. között hétfőtől péntekig 16 és 20 óra között lesz nyitva a pálya, hétvégén két turnusban 11 és 15 óra között, valamint 16 és 20 óra között várják a vendégeket.

A pápai jégpályán az előző szezonban több mint 12 ezren csúsztak

Fotó: Facebook/pápai jégpálya

A belépő árain nem változtattak a korábbihoz képest, felnőtteknek 2000, diákoknak 1500 forint, az 5 év alattiaknak szülői kísérettel ingyenes. A helyszínen korcsolyabérlésre és élezésre is van lehetőség, a gyerekek számára pedig egyensúlyt segítő jégpandák állnak rendelkezésre. A pálya melletti faházakban idén is lesz büfé, melynek kínálatában forralt bor, kakaó, ropogtatnivaló is szerepel. Poráczky Tünde, az Esterházy-kastély szakmai vezetője érdeklődésünkre korábban elmondta, idén is csatlakoznak a Magyar Jégkorong Szövetség által életre hívott jégpályák éjszakájához és lesz farsangi jégdiszkó is, ami nagy siker volt az előző szezonban, hiszen több mint háromszázan váltottak rá jegyet.

A pápai korcsolyaszezonnal kapcsolatban minden további részlet és az ünnepi nyitvatartás elérhető a pápai jégpálya Facebook oldalán.