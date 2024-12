A szalagtűzést megelőzően Somogyiné Kalmár Krisztina köszöntötte a végzősöket. Mint fogalmazott, a szalagavató és az azt követő érettségi meghatározó a fiatalok életében.

A szalagavató ünnepségen 56 diák kapta meg a középiskolás évek végét jelző szalagot

Fotó: Haraszti Gábor

A szalagavató vidám és megható pillanatokat is tartogatott

– Az ember életének talán legszebb és egyben legfontosabb szakaszát töltöttétek itt, és töltitek itt még néhány hónapig – fogalmazott a Petőfi osztályfőnöke. – A felnőtté válás évei voltak ezek, ez az út öröm és bánat, siker és kudarc, hit és meg-megújuló remény érzésével volt kikövezve. Bízom abban, hogy lesz elég kitartásotok ahhoz, hogy elérjétek céljaitokat, és büszkék lehetnek rátok szüleitek és tanáraitok. Hiszen az ő szeretetük és támogatásuk nélkül nem juthattunk volna el idáig. Eddig csak álmodtunk, terveztünk. Most valóra válhat minden, ami szép. Az élet, a munka tárt karokkal vár benneteket. S hogy szép lesz-e, csak rajtatok áll. Négy vagy öt eseménydús iskolai év után most a szalag feltűzésével elkezdődik az elválás a gimnáziumtól és a diákélettől. S kezdődik, vagy remélem, inkább folytatódik a felkészülés az érettségire, a továbbtanulásra, a munkára, a nagyobb felelősséggel járó felnőtt életre – tette hozzá Somogyiné Kalmár Krisztina.

Somogyiné Kalmár Krisztina osztályfőnök tűzte fel a szalagot a 12. C-seknek

Fotó: Haraszti Gábor

De mit is jelent a szalag? – tette fel a kérdést a leendő ballagók osztályfőnöke. – A szalag megjelöl, emlékeztet, megtisztel és figyelmeztet. Megjelöl, mert mától bárhol jársz a városban, vagy azon kívül is, a kis szalag jelzi, hogy petőfis diák vagy. A szalag emlékeztet a 4-5 évvel ezelőtti felvételi vizsgára és az eltöltött diákévekre. A szalag megtiszteltetés is egyben, mivel egy nagy múltú intézmény diákja lehetsz, és figyelmeztet is, hogy közeledik az érettségi vizsga, az itteni végső nagy megmérettetés – emelte ki Somogyiné Kalmár Krisztina, aki Kömöcsi Istvánnal együtt tűzte fel a 12. B és a 12. C osztály tagjainak a szalagot.

Kömöcsi István osztályfőnök tűzte fel a szalagot a 12. B-seknek

Fotó: Haraszti Gábor

A tanulók rövid műsorral kedveskedtek a hozzátartozóknak. Bognár Anita igazgató köszöntője után a szalagavató az évtizedes hagyományok szerint zárult: előbb a tanulók bécsi keringőjével, majd a végzősök szüleikkel is táncra perdültek.