A Várkerti Általános Iskola diákjainak színvonalas, zenés előadását követően Campanari-Talabér Márta, Várpalota polgármestere köszöntötte a megjelenteket.

– A színes diplomások köszöntésekor mindig szembesülünk azzal, hogy milyen személyiségek, pedagógus nagyságok nevelték, tanították a várpalotai gyerekeket az elmúlt évtizedekben. Egyben jó látni azt is, hogy sokan megérik a szép kort, amikor átvehetik az arany, gyémánt vagy épp vas emlékdiplomákat. Idén az is örömteli érzés, hogy összesen 30 pályakezdő, illetve a városunkban új pedagógust is köszönthetünk ezen az eseményen – mondta el köszöntőjében Campanari-Talabér Márta, Várpalota polgármestere, majd átadta az emlékdiplomákat, illetve okleveleket.

Kenéz Györgyné gyémánt, Sersztnyev László, Kondrik Gyuláné, Szigetu Vilmos és Rotter Ferencné arany, míg Homoki Lászlóné (balról jobbra) vas emlékdiplomát vehetett át a várpalotai ünnepségen

Fotó: Szabó Péter Dániel

Diplomaszerzésének 65. évfordulója alkalmából a Széchenyi István Egyetem vasdiplomával ismerte el Homoki Lászlóné tanítónő munkáját. Hatvan éve szerzett diplomát a Soproni Óvónőképző Intézetben Kenéz Györgyné óvodapedagógus, aki ez alkalomból gyémántdiplomát vehetett át az ünnepségen.

Diplomaszerzésének 50. évfordulója alkalmából arany emlékdiplomát kapott Kondrik Gyuláné gyógypedagógus, Rotter Ferencné magyar-orosz szakos tanár, Szigeti Vilmos földrajz szakos pedagógus, valamint Sersztnyev László tanító. Utóbbi 2024. augusztus 20-án kiemelkedő tevékenysége elismeréseként a Magyar Bronz Érdemkereszt Polgári Tagozat kitüntetését is átvehette – hangzott el az ünnepségen.

A folytatásban a pályakezdő és a várpalotai nevelési intézményekben új pedagógusokat köszöntötte oklevéllel és egy-egy szál virággal a város polgármestere.