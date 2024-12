A környezetvédelem terén ismert magyar házaspár tagjaitól hallottam tanácsukat nemrégiben, és szöget ütött a fejembe egy gondolat. Azt mondják, azonnal tehetünk, nem is keveset a bolygónkért, ha nem vásárolunk az online kereskedelem óriásaitól a föld túloldaláról. A Temu és társai ugyanis – állításuk szerint – napi négyszáz tonna terméket reptetnek, és a légi közlekedés az egyik legjelentősebb károsanyag-kibocsátó. Ha ezt figyelembe vesszük és nem rendelünk a világ másik feléről, akkor sem biztos, hogy rosszul járunk és jó lehetőségeket hagyunk figyelmen kívül. Zöld karácsony olcsó ajándékok nélkül? Nem biztos, hogy le kell mondani az igazán kedvező ajánlatokról, ha nem távolról veszünk holmikat, s számos olyan esetről tudunk, amikor épp a szuperolcsónak tűnő vétel árát fizetjük meg drágán, csak nem rögtön.

Temu és társai, azaz áruk a világ másik feléről – Biztos nem lehet eléggé csodás az ünnepvárás többségében helyben és újrahasznosítással készülő termékekkel? Képünkön Szurgyi Zsuzsa alkotásai láthatók

Fotó: Rimányi Zita/Napló

Temu és társai – Webshop és webshop között sok különbség lehet

Webáruházak, webshopok – hozzászoktunk a vásárlás új formáihoz, amelyek még védhetik is a környezetet, és nem is minden online kereskedelmi felület közöl kamuhirdetéseket. Ám nagyok a különbségek a szabálykövetők közt is. Szakértői elemzésekből úgy tudjuk, hogy az internetes piacot letaroló óriás több mint tízmillió terméket kínál, és szinte mindent szuperolcsón, úgy, hogy közben veszteséges. Közgazdászok egy része állítja, hogy ez a stratégiája alapja: úgy szerez piacot, hogy a nagy vetélytársak bevételeit az ár mesterséges lenyomásával csökkenti. S az is számít, mennyire van közel hozzánk egy webshop.

Mennyi az annyi, ha utánaszámolunk?

Gondoljunk csak bele, miként lehet, hogy filléres ajánlatokkal áraszthat el minket az iparág egy-egy gigásza? Kivárásra játszik, a piac többi szereplőjének visszavonulására? Nem jól fizeti a távoli elmaradott térségekben dolgozókat? A termékek gyártóit nem minőségi áru előállítására ösztönzi? Tehát valaki mégiscsak megfizeti valószínűleg az olcsó áru árát? Sajnos lehet, hogy tulajdonképpen mindannyian, hiszen a bolygónk a közös életterünk.

Kacatok kontra spórolás

Biztosan szüksége van mindarra, amit az online kereskedelem gigászai jutányosan, szinte nevetséges áron kínálnak és ingyen idehoznak nekünk? Bár olyan, hogy ingyen, eleve nincs, valakinek meg kell fizetnie az árát ennek is, ahogy már említettük. De most gondoljon csak arra, mennyi felesleges költésre ösztönzik a netes piac szereplői tuti módszerekkel. Például játékokkal, nyereményekkel vesznek rá minket a rendelésekre. Szinte függővé tesznek, vásárlásmániássá, boltkórossá. De az élet nem ettől szép, ugye?